Внаслідок удару по Слов'янську загинули 15 людей - Кириленко

Загальна кількість жертв скоєного 14 квітня військами РФ ракетного обстрілу міста Слов'янськ Донецької області зросла до 15. Про це повідомив у неділю, 16 квітня, у соцмережі Facebook голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його даними, рятувальники дістали з-під завалів 15 людей, п'ятьох з них, зокрема і 14-річну дівчинку, вдалося врятувати. Пошуково-рятувальні роботи завершені, додав Кириленко.

Загалом унаслідок останнього обстрілу російськими військами міста Слов'янськ загинули 15 людей, ще 24 людини зазнали поранень, додав Кириленко.

Як повідомлялося, вдень у п'ятницю російські сили завдали ракетного удару по місту Слов'янськ на Донеччині. Внаслідок удару пошкоджень зазнали понад 50 житлових будинків, з яких понад 30 - багатоквартирні, повідомив напередодні президент України Володимир Зеленський За даними Павла Кириленка, по місту було випущено вісім ракет С-300.

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Серед загиблих - дворічний хлопчик, якого хоч і вдалося дістати з-під завалів живим, однак згодом він помер у машині "швидкої допомоги" дорогою до лікарні. Також серед поранених 14-річна дівчинка, яка перебуває у лікарні у стані середньої тяжкості.

Попередній масований обстріл Слов'янська російська армія вчинила 27 березня, внаслідок чого загинули четверо людей.