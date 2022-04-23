Внаслідок обстрілу Одесу загинуло п'ятеро людей - Єрмак

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку війни в Україні за першу половину дня суботи.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за подіями суботи, 23 квітня (час київський).

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Володимир Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном "нову фазу" військової допомоги Україні, що включає надання важкого озброєння. Про це в ефірі національного телемарафону розповів журналістам заступник голови офісу президента України Андрій Сибіга. Подробиці розмови він не розкривав. Втім додав, що лідери держав також обговорили подальшу фінансову підтримку для України.

++18.09++

Під час російського авіаудару по Одесі українська ППО знищила дві крилаті ракети Росії та два безпілотники, повідомляє служба зв'язків з громадськістю повітряного командування "Південь". Ракети були запущені з акваторії Каспійського моря, йдеться у повідомленні.

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Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер (Christian Lindner) підтримав надання Україні важкого озброєння. "Україні потрібна військова допомога та важке озброєння", - сказав він на конференції Вільної демократичної партії у Берліні. "Чесно кажучи, для мене залишається загадкою, чому ця чітка заява становить таку проблему та є такою перешкодою для декого", - заявив політик. Канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz) неодноразово критикували у Німеччині за зволікання з поставками зброї Києву попри відповідні прохання президента України Володимира Зеленського.

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Щонайменше п'ятеро людей загинули та ще 18 дістали поранень внаслідок ракетного удару по Одесі. Серед загиблих тримісячна дитина, повідомляє у Telegram глава офісу президента Андрій Єрмак. За його словами, кількість жертв, скоріше за все, буде більшою.

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Майже 5,2 мільйона українців були вимушені покинути країну через війну, яку розв'язала Росія. Такі останні дані Агентства у справах біженців ООН (UNHCR). Найбільшу кількість біженців зареєстровано у Польщі - майже 2,9 мільйона людей. Багато хто поїхав далі до інших країн Шенгенської зони. В агентстві також повідомляють, що з моменту початку війни з Польщі до України приїхало понад 800 тисяч людей. За оцінками Міжнародної організації з міграції, в Україні налічується більше 7,7 мільйона внутрішньо переміщених осіб, які залишили свої домівки та переїхали до інших регіонів країни.0

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Польща поставила Україні озброєння на суму близько 1,6 мільярда доларів, повідомив прессекретар польського уряду Пйотр Мюллер. "Це рішення зберігає український, польський та європейський суверенітет", - написав він.

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Європа може не отримати третину обсягу газу, який йде транзитом через Україну з Росії. Про це у Twitter попереджає голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко. За його словами, це можливий сценарій розвитку подій у разі, якщо російські війська не припинять порушувати роботу станцій газового оператора на окупованих внаслідок нинішнього вторгнення територіях. Як повідомляла напередодні агенція Reuters з посиланням на аналітиків, російський "Газпром" цьогоріч може втратити близько третини експорту до Європи. Серед причин експерти виділяють російську війну в Україні, конкуренцію з використанням у країнах Європи скрапленого газу та перехід РФ на розрахунки в рублях.

++16.46++

Італія відправить в Україну наукових та судово-медичних експертів для роботи в рамках місії Міжнародного кримінального суду з розслідування можливих військових злочинів у країні. Італійські фахівці працюватимуть у північних районах України, "де, як повідомляється, російські солдати перед відступом скоїли звірячі злочини, подібні до тих, що були в Бучі", наводить агентство dpa слова міністра закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо.

++15.57++

Оперативне командування "Південь" ЗСУ повідомило про ракетний обстріл Одеси. За словами військових, ракети влучили "в об'єкти інфраструктури". Раніше ЗМІ повідомили про повітряну тривогу в місті та пошкодження внаслідок вибуху житлового будинку. За даними місцевого онлайн-видання "Думская", щонайменше одна ракета впала і вибухнула. Кілька ракет, за цими даними, було збито українською ППО, уламки однієї зі збитих ракети впади на території цвинтаря. За інформацією радника міністра внутрішніх справ України Антона Геращенка, у подвір'ї житлового будинку, в який влучила ракета, загинув чоловік.

++15.08++

Потік на в'їзд в Україну перед Великоднем за юліанським календарем, як і тиждень тому, перевищує потік на виїзд, повідомляє Держприкордонслужба України. 22 квітня в Україну в'їхало майже 40 тисяч людей, зокрема українців - 35 тисяч, йдеться в поширеному на Facebook-сторінці служби повідомленні. Водночас у зворотному напрямку потік становив понад 30 тисяч осіб.

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Держслужба спецзв'язку та захисту інформації України (Держспецзв'язку) застерігає, що на Великдень можуть посилитися кібератаки, оскільки ворожі хакери зазвичай використовують актуальні та дражливі для українців теми. Зокрема, щоб не стати жертвою кіберзлочинців, Держспецзв'язку рекомендує: не переходити за будь-якими посиланнями, отриманими від незнайомців; не відкривати вкладені файли, надіслані у листах з невідомих адрес. Навіть якщо на перший погляд здається, що це звичайні листівки або святкове відео. Крім того, служба радить простежити, щоб акаунти в соцмережах були максимально захищені. Для цього необхідно налаштувати двоетапну перевірку під час входу, це убезпечить від спроби злому, йдеться в застереженні, поширеному в Telegram-каналі служби.