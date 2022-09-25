Обстріли РФ: тисячі родин Дніпропетровщини без електрики

214-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями неділі, 25 вересня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 24 вересня.

На цій сторінці DW стежить за подіями неділі, 25 вересня (час київський).

++12.10++

У Росії, у центрі Якутська близько 400 людей, переважно жінки, провели акцію протесту проти мобілізації, повідомляє місцеве видання SakhaDay. Акція пройшла у вигляді традиційного якутського кругового танцю осуохай. Присутні скандували "Дайте нашим дітям жити", "Ні війні", "Ні геноциду" та "Ні мобілізації". Люди стояли з плакатами "Не віддамо наших батьків, чоловіків та синів".

++11.30++

Внаслідок обстрілів з боку РФ тисячі родин на Дніпропетровщині без електрики

Вночі РФ обстріляла три громади на Дніпропетровщині, тисячі домогосподарств залишились без електропостачання. "П’ять ударів за ніч. Ворог випустив понад 170 снарядів з "Градів" та ствольної артилерії по трьох громадах Нікопольського району - Червоногригорівській, Нікопольській та Марганецькій", - повідомив глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко . За його попередніми даними, загиблих та поранених немає. У Нікополі пошкоджені будинки та електропідстанція, без світла понад 3 200 сімей. У Марганці теж понівечені мережі, електрика зникла майже у 3 000 родин. У Червоногригорівській громаді росіяни залишили без електропостачання до 500 людей.

++10.55++

Під час оголошеної Кремлем "часткової мобілізації" російському командуванню навряд чи вдасться створити ефективні бойові підрозділи, повідомляється в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) . Експерти вважають, що частина резервістів зможе пройти максимум 2-місячну підготовку, навчання решти займе ще менше часу. Аналітики наголошують, що серед мобілізованих багато чоловіків віком від 50 років і з серйозними захворюваннями. Мобілізовані отримують іржаву стрілецьку зброю, багато хто недостатньо дисциплінований і некерований.

++10.30++

У чотирьох південних областях України оголошена повітряна тривога. За даними alerts.in.ua, зараз сигнали тривоги лунають в Одеській, Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях.

Як повідомлялось, вночі РФ завдала ударів по Запоріжжю та Миколаєву, а вранці - по Одесі.

++10.05++

ПСЕВДОРЕФЕРЕНДУМИ. Підсумки фейкових реферндумів на окупованих територіях України були "підбиті" ще на початку вересня, повідомляє СБУ , спираючись на інформацію, яка є у розпорядженні відомства, а також "телефонні розмови жителів тимчасово окупованих територій, які мають родичів у "керівництві л/днр". "Тож нинішнє абсолютно незаконне "голосування", анонсоване загарбниками з 23 до 27 вересня, - просто для створення потрібної їм картинки на росТБ", - зазначає СБУ.

++09.45++

Мобілізованих в РФ можуть використати для посилення підрозділів Росгвардії (створена на основі внутрішніх військ МВС РФ. - Ред.), зазначається у щоденному звіті британської розвідки. У ньому вказано, що націоналіст, депутат Держдуми Олександр Хінштейн 21 вересня закликав поширити часткову мобілізацію російських збройних сил на Росгвардію. Аналітики британської розвідки доходять висновку, що в Росії є необхідність придушення внутрішнього інакомислення, що зростає, а також виконання оперативних завдань в Україні, в яких Росгвардія, скоріше за все, має особливе навантаження. "Сили призначені для використання з метою внутрішньої безпеки, щоб забезпечити наступність путінського режиму. Вони були погано підготовлені до інтенсивних бойових дій, з якими зіткнулися в Україні", - йдеться у звіті.

++09.20++

ПСЕВДОРЕФЕРЕНДУМИ. Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів про те, що відбувається на Луганщині у зв'язку з проведенням на окупованих територіях так званих "референдумів" за приєднання регіонів до РФ. "В росіян відсутні списки населення, яке залишилося в окупованих містах, проте вже є явка у 45 відсотків. (...) Якщо у перший день так званого "референдуму" озброєні військові робили лише поквартирний обхід та примушували голосувати у дворах, то вихідними люди з автоматами оглядають місця масового скупчення людей. Зокрема, ринки - перевіряють документи і спрямовують до "виборчої дільниці", - написав Гайдай у Telegram .

За його даними, на "референдумі" є так звані "спостерігачі": "за усім цим на всю Луганщину спостерігають лише п’ять осіб, які отримали акредитацію міжнародних. Зокрема, з Білорусі та Камеруну". Гайдай зазначає, що у розбитих майже вщент Лисичанську, Сєвєродонецьку, Рубіжному заявляється "явка" від 41 до 46 відсотків, але при цьому в окупаційної влади немає списків населення, яке в цих містах залишилося.

++09.05++

Вночі зазнав обстрілів Миколаїв. "І знову пошкоджені житлові будинки. Є влучання у мережі водопроводу", - повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

++08.30++

РФ дронами атакувала центр Одеси

Одесу атаковано ворожими дронами-камікадзе. "Тричі ворог влучив в адмінбудівлю в центрі міста. Триває рятувальна операція і гасіння пожежі. Один дрон збитий силами протиповітряної оборони. Людських втрат нема", - повідомляє оперативне командування "Південь" .

++08.00++

Українські військові зупинили наступ російських військ у районах Соледара, Вимки, Курдюмівки, Зайцевого, Новомихайлівки та Первомайського. Про це повідомляється в оперативному зведенні генштабу ЗСУ . Також у повідомленні йдеться про ракетні, мінометні та ствольні артилерійські обстріли росіянами численних населених пунктів і удари у відповідь українських військ.

++07.45++

Володимир Зеленський заявив, що був шокований тим, що Ізраїль не надав Києву системи протиракетної оборони. Про це він розповів в інтерв'ю іноземним журналістам, повідомляє агентство Reuters. "Я не знаю, що трапилось. Я в шоці, я не розумію, чому не можна було дати нам протиповітряну оборону... Ізраїль зі зброї нічого не дав (...) Вони казали, що їм треба боронити свої землі", - пояснив Зеленький . Він додав, що за даними розвідки, в Ізраїлю є контракти з деякими арабськими країнами щодо постачання зброї, "що захищає небо".

++05.30++

Туреччина та ООН знайшли варіант виходу російських добрив на світові ринки, повідомив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу. За його словами, робота у цьому напрямі триває.

++07.00++

У ніч на неділю РФ завдала масованого ракетного удару по Запоріжжю. "Удари ворожих ракет зафіксовані одразу в декількох районах міста Запоріжжя та селі біля обласного центру в Запорізькому районі. Інформація щодо постраждалих з’ясовується. Наразі відомо щодо трьох поранених", - написав голова Запорізької ОВА Олександр Старух в Telegram. Він додав, що, за попередньою інформацією було випущено близько 10 ракет. Руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури.