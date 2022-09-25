Обстріли РФ: тисячі родин Дніпропетровщини без електрики

На цій сторінці DW стежить за подіями неділі, 25 вересня (час київський).
++12.10++
У Росії, у центрі Якутська близько 400 людей, переважно жінки, провели акцію протесту проти мобілізації, повідомляє місцеве видання SakhaDay. Акція пройшла у вигляді традиційного якутського кругового танцю осуохай. Присутні скандували "Дайте нашим дітям жити", "Ні війні", "Ні геноциду" та "Ні мобілізації". Люди стояли з плакатами "Не віддамо наших батьків, чоловіків та синів".
++11.30++
Внаслідок обстрілів з боку РФ тисячі родин на Дніпропетровщині без електрики
Вночі РФ обстріляла три громади на Дніпропетровщині, тисячі домогосподарств залишились без електропостачання. "П’ять ударів за ніч. Ворог випустив понад 170 снарядів з "Градів" та ствольної артилерії по трьох громадах Нікопольського району - Червоногригорівській, Нікопольській та Марганецькій", - повідомив глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. За його попередніми даними, загиблих та поранених немає. У Нікополі пошкоджені будинки та електропідстанція, без світла понад 3 200 сімей. У Марганці теж понівечені мережі, електрика зникла майже у 3 000 родин. У Червоногригорівській громаді росіяни залишили без електропостачання до 500 людей.
++10.55++
Під час оголошеної Кремлем "часткової мобілізації" російському командуванню навряд чи вдасться створити ефективні бойові підрозділи, повідомляється в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW). Експерти вважають, що частина резервістів зможе пройти максимум 2-місячну підготовку, навчання решти займе ще менше часу. Аналітики наголошують, що серед мобілізованих багато чоловіків віком від 50 років і з серйозними захворюваннями. Мобілізовані отримують іржаву стрілецьку зброю, багато хто недостатньо дисциплінований і некерований.
++10.30++
У чотирьох південних областях України оголошена повітряна тривога. За даними alerts.in.ua, зараз сигнали тривоги лунають в Одеській, Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях.
Як повідомлялось, вночі РФ завдала ударів по Запоріжжю та Миколаєву, а вранці - по Одесі.
++10.05++
ПСЕВДОРЕФЕРЕНДУМИ. Підсумки фейкових реферндумів на окупованих територіях України були "підбиті" ще на початку вересня, повідомляє СБУ, спираючись на інформацію, яка є у розпорядженні відомства, а також "телефонні розмови жителів тимчасово окупованих територій, які мають родичів у "керівництві л/днр". "Тож нинішнє абсолютно незаконне "голосування", анонсоване загарбниками з 23 до 27 вересня, - просто для створення потрібної їм картинки на росТБ", - зазначає СБУ.
++09.45++
Мобілізованих в РФ можуть використати для посилення підрозділів Росгвардії (створена на основі внутрішніх військ МВС РФ. - Ред.), зазначається у щоденному звіті британської розвідки. У ньому вказано, що націоналіст, депутат Держдуми Олександр Хінштейн 21 вересня закликав поширити часткову мобілізацію російських збройних сил на Росгвардію. Аналітики британської розвідки доходять висновку, що в Росії є необхідність придушення внутрішнього інакомислення, що зростає, а також виконання оперативних завдань в Україні, в яких Росгвардія, скоріше за все, має особливе навантаження. "Сили призначені для використання з метою внутрішньої безпеки, щоб забезпечити наступність путінського режиму. Вони були погано підготовлені до інтенсивних бойових дій, з якими зіткнулися в Україні", - йдеться у звіті.
++09.20++
ПСЕВДОРЕФЕРЕНДУМИ. Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів про те, що відбувається на Луганщині у зв'язку з проведенням на окупованих територіях так званих "референдумів" за приєднання регіонів до РФ. "В росіян відсутні списки населення, яке залишилося в окупованих містах, проте вже є явка у 45 відсотків. (...) Якщо у перший день так званого "референдуму" озброєні військові робили лише поквартирний обхід та примушували голосувати у дворах, то вихідними люди з автоматами оглядають місця масового скупчення людей. Зокрема, ринки - перевіряють документи і спрямовують до "виборчої дільниці", - написав Гайдай у Telegram.
За його даними, на "референдумі" є так звані "спостерігачі": "за усім цим на всю Луганщину спостерігають лише п’ять осіб, які отримали акредитацію міжнародних. Зокрема, з Білорусі та Камеруну". Гайдай зазначає, що у розбитих майже вщент Лисичанську, Сєвєродонецьку, Рубіжному заявляється "явка" від 41 до 46 відсотків, але при цьому в окупаційної влади немає списків населення, яке в цих містах залишилося.
++09.05++
Вночі зазнав обстрілів Миколаїв. "І знову пошкоджені житлові будинки. Є влучання у мережі водопроводу", - повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.
++08.30++
РФ дронами атакувала центр Одеси
Одесу атаковано ворожими дронами-камікадзе. "Тричі ворог влучив в адмінбудівлю в центрі міста. Триває рятувальна операція і гасіння пожежі. Один дрон збитий силами протиповітряної оборони. Людських втрат нема", - повідомляє оперативне командування "Південь".
++08.00++
Українські військові зупинили наступ російських військ у районах Соледара, Вимки, Курдюмівки, Зайцевого, Новомихайлівки та Первомайського. Про це повідомляється в оперативному зведенні генштабу ЗСУ. Також у повідомленні йдеться про ракетні, мінометні та ствольні артилерійські обстріли росіянами численних населених пунктів і удари у відповідь українських військ.
++07.45++
Володимир Зеленський заявив, що був шокований тим, що Ізраїль не надав Києву системи протиракетної оборони. Про це він розповів в інтерв'ю іноземним журналістам, повідомляє агентство Reuters. "Я не знаю, що трапилось. Я в шоці, я не розумію, чому не можна було дати нам протиповітряну оборону... Ізраїль зі зброї нічого не дав (...) Вони казали, що їм треба боронити свої землі", - пояснив Зеленький. Він додав, що за даними розвідки, в Ізраїлю є контракти з деякими арабськими країнами щодо постачання зброї, "що захищає небо".
++05.30++
Туреччина та ООН знайшли варіант виходу російських добрив на світові ринки, повідомив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу. За його словами, робота у цьому напрямі триває.
++07.00++
У ніч на неділю РФ завдала масованого ракетного удару по Запоріжжю. "Удари ворожих ракет зафіксовані одразу в декількох районах міста Запоріжжя та селі біля обласного центру в Запорізькому районі. Інформація щодо постраждалих з’ясовується. Наразі відомо щодо трьох поранених", - написав голова Запорізької ОВА Олександр Старух в Telegram. Він додав, що, за попередньою інформацією було випущено близько 10 ракет. Руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури.