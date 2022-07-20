Внаслідок обстрілів Росією Харкова загинули троє людей

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 19 липня.

На цій сторінці DW стежить за подіями вівторка, 19 липня (час київський).

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Внаслідок обстрілів Харкова загинули троє людей

Російські війська вранці завдали ударів по одному з районів Харкова. За попередніми даними, троє людей загинули і одну поранено, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram. "На жаль, внаслідок вранішніх обстрілів окупантами Салтівського району Харкова загинули 3 людини, із них хлопчик 13 років, чоловік та жінка. Жінка 72 років отримала поранення", - написав він. Профільні служби наразі працюють на місцях влучань.

++11.05++

Контроль перетинів Дніпра, ймовірно, стане ключовим фактором результату боїв у південному регіоні, йдеться у щоденному звіті розвідки міністерства оборони Великобританії у Twitter. Російська окупаційна влада у Херсоні повідомила, що українські сили завдали удару по Антонівському мосту через Дніпро. За даними розвідки, це ключове вразливе місце для російських сил, оскільки існує лише два пункти перетину через річку. Відомство зазначає, що нижня течія Дніпра є природним бар'єром із звичайною шириною водного шляху близько 1000 м.

++09.50++

Удари ЗСУ: на окупованій Херсонщині росіяни закриють міст через Дніпро

Антонівський міст

На території окупованої Херсонщини може бути закритий для руху Антонівський міст через Дніпро. Внаслідок удару української артилерії він отримав суттєві пошкодження, пише російська агенція "Tасс". Повідомляється, що "Україна другий день поспіль обстрілює міст з ракетних систем HIMARS", випущено ніби 12 ракет, з яких у міст влучили 11.

Як повідомлялось, збройні сили України завдали ударів по мосту 19 липня. Британська розвідка у зв'язку з цим повідомила, що пошкодження цього мосту є "ключовою вразливістю для російських сил".

Антонівський міст - 1,4 кілометра довжиною і 25 метрів шириною - є автомобільно-пішохідним переходом через Дніпро, що поєднує Херсон з лівобережжям, зокрема, з містом Олешки.

++09.10++

Уночі РФ знову обстріляла Нікополь, є загиблі

Збройні сили РФ ночі знову обстріляли Нікополь, випустивши з РСЗВ "Град" понад 30 снарядів. Внасоідок обстрілів зруйновані й пошкоджено приватні будинки, двоє людей загинули, дев’ятеро отримали поранення. Про це повідомляє глава Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

++08.30++

Протягом доби, що минула, внаслідок обстрілів населених пунктів Донецької області загинули 5 людей, ще 16 - поранені, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 19 липня росіяни вбили 5 мирних жителів Донбасу: 2 у Краснопіллі, 1 у Краматорську, 1 у Соледарі та 1 в Авдіївці. Ще 16 людей отримали поранення", - написав він у Telеgram і додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

++08.15++

На Запоріжжі у полоні у російських окупантів перебуває понад 400 осіб, яких викрадають із метою вимагання викупу, повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух. "Зараз відомо про більш ніж 400 випадків викрадень людей різних категорій... окупанти вимагають у родичів полонених гроші за їхнє повернення і таким чином заробляють", - цитує Старуха Запорізька ОВА уFacebook. Водночас він зазначив, що за останню добу понад півтори тисячі людей виїхали з окупованих територій, зокрема 600 з лівобережжя Херсонщини.

++07.50++

На Бахмутському напрямку окупанти ведуть бойові дії з метою створення умов для проведення наступу на місто Бахмут та оволодіння територією Вуглегірської ТЕС. Про це ідеться в ранковому зведенні генерального штабу збройних сил України у Facebook. Повідомляється також про обстріли низки районів у Сумській, Харківській, Донецькій та інших областях сходу і півдня України.

++07.45++

Путін, який перебуває у Тегерані, повідомив, що посередницькі зусилля у "врегулюванні в Україні" пропонують Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати. "Саудівська Аравія пропонує свої посередницькі послуги, Арабські Емірати, і вони мають такі можливості", - сказав російський президент журналістам.

++07.30++

Також у ніч з 19 на 20 липня російські війська знову завдали ракетного удару по селищу на Одещині, де на добу раніше від обстрілу постраждали шестеро людей. "Внаслідок влучення ворожої ракети сталося загоряння сміття та старого складського приміщення, - йдеться у повідомленні Одеської районної адміністрації. - Силами Державної служби з надзвичайних ситуацій пожежу ліквідовано. На щастя, жертв та постраждалих немає".

++07.15++

Увечері 19 липня збройні сили РФ обстріляли з "Градів" та артилерії центр міста Гуляйполе Запорізької області. За попередніми даними, є загиблі. "За словами свідків, окупант використав понад 20 снарядів. Пошкодження отримали будівлі виконкому, міськради, культурно-спортивного комплексу, філії пошти та зв'язку, приватні будинки", - повідомляє у Facebook Запорізька обласна адміністрація.

++07.00++

Володимир Путін може використати загрозу застосування ядерної зброї, щоб зірвати контрнаступ України для звільнення нею окупованих частин Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей України. Про це йдеться у новому зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW). На думку аналітиків, після анексії цих територій президент РФ може прямо чи непрямо дати зрозуміти, що на них тепер поширюється доктрина про використання ядерної зброї для захисту території Росії.

Таким чином, доходять висновку аналітики ISW, Україна та її західні партнери можуть мати вікно можливостей, що звужується, для організації та підтримки українського контрнаступу на окуповані території. Втім, при цьому у зведенні наголошується, що попередні натяки Росії на готовність використовувати ядерну зброю не призвели до цього практично.