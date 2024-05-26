Внаслідок обстрілів Росією України 26 травня є загиблі

Російські війська обстрілювали у неділю Харківщину і Дніпропетровщину. Є жертви і постраждалі серед цивільних.

Протягом неділі, 26 травня, російські війська не припиняли обстрілювати цивільні об'єкти на Харківщині. "Двоє людей загинули, ще девʼять постраждали, серед них діти (...). За процесуального керівництва Ізюмської, Чугуївської та Богодухівської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни", - повідомляє ввечері неділі Офіс генерального прокурора України.

Так, в Ізюмському районі авіаційний боєприпас влучив у приватне домоволодіння, там загинула жінка і постраждали п'ятеро людей. У місті Вовчанську отримали поранення двоє жінок, у селі Стариця Чугуївського району загинув чоловік і травмована жінка.

Також, за даними прокуратури, зафіксовано влучання російського FPV-дрону у Злочівській громаді. Там поранено чоловіка, пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди.

Удари по Нікопольському району на Дніпропетровщині

Російські війська протягом неділі 10 разів обстріляли Нікопольський район, де постраждала 69-річна жінка, зафіксовано руйнування житлових будинків, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. "Обстрілювали мирні населені пункти з важкої артилерії. Били й дронами-камікадзе", - написав він у Telegram.

За даними обладміністрації, внаслідок обстрілу у Нікополі пошкоджені двоповерховий і триповерховий будинки та 24 приватні будинки, а також магазин і приміщення медичного центру. Шкоди також зазнали 17 господарських будівель, 2 теплиці, 5 авто, сонячні панелі, газогін і лінії електропередач.

Повідомляється й про вибухи в Марганецькій та Мирівській громадах, де однак обійшлося без постраждалих.

Вдень неділі глава Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко повідомляв про вибухи у Херсоні, а мер Харкова Ігор Терехов - про один вибух в місті. Деталей щодо ймовірних обстрілів представники влади цих міст не навели.