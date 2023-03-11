Внаслідок обстрілів Херсона загинуло троє осіб (онлайн)

Війна Росії проти України - новини суботи, 11 березня (оновлюється).

++08.59++

Енергетики повністю відновили енергопостачання побутових споживачів Харкова і Харківської області, які залишилися без світла внаслідок масованої ракетної атаки, здійсненої російськими окупаційними військами на об'єкти критичної інфраструктури регіону в ніч на 9 березня. "На ранок 11 березня підключені до мережі всі споживачі Харкова (поки що без міського електротранспорту) і Харківської області", - повідомили в пресслужбі "Харківобленерго".

Масована атака Росії: що відомо? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

++08.45++

У Херсонській області внаслідок обстрілів російськими військами загинуло троє людей, повідомив вранці в суботу голова Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін. "За минулу добу противник здійснив 71 обстріл, випустивши 335 снарядів з важкої артилерії та "Градів". Місто Херсон ворог обстріляв 4 рази. 14 снарядів влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки. На жаль, є жертви серед цивільного населення - 3 людини загинули, 5 - дістали поранення", - зазначив голова ОВА.

++08.16++

ЄС та США збираються посилити тиск на держави та інші суб'єкти, які допомагають Росії обходити міжнародні санкції. Про це домовилися президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) та президент США Джо Байден на зустрічі у Вашингтоні у п'ятницю, 10 березня. "Ми готові спільно зробити кроки, спрямовані проти суб'єктів у третіх країнах, щоб перешкодити тим, хто допомагає Росії вести війну з будь-якої частини світу, звідки йде ця підтримка", - йдеться у спільній заяві Байдена та фон дер Ляєн. Євросоюз та США анонсували нові заходи "подальшого ослаблення" військово-промислового комплексу РФ, не розкривши їхніх деталей.

++08.01++

Уряд Великобританії закликав головних спонсорів літніх Олімпійських ігор 2024 року в Парижі чинити тиск на Міжнародний олімпійський комітет (МОК), щоб не допустити спортсменів із Росії та Білорусі до змагань. Відповідне прохання британського міністра культури, ЗМІ та спорту Люсі Фрейзер адресоване таким компаніям, як Airbnb, Visa і Samsung. "Ми знаємо, що спорт і політика в Росії та Білорусі сильно переплетені, і ми сповнені рішучості не допустити того, щоб ці режими використовували спорт у пропагандистських цілях", - написала Фрейзер.

Кількома годинами раніше Сейм Литви ухвалив резолюцію, в якій закликав усі парламенти світу "висловити свою чітку і рішучу незгоду" з будь-якими пропозиціями дозволити російським і білоруським спортсменам та офіційним особам брати участь в Олімпійських іграх або інших міжнародних змаганнях, зокрема під нейтральним прапором. Усі 109 депутатів литовського парламенту проголосували за те, щоб обмеження діяли доти, доки Росія не припинить повномасштабну військову агресію проти України.

Ситуація з біженцями у ФРН вкрай складна

++07.49++

Ситуація, в якій опинилася сьогодні комунальна влада в Німеччині через приплив біженців, спричинений війною Росії в Україні, драматичніша, ніж була в період міграційної кризи 2015-2016 років, і з кожним днем вона погіршується, заявив в інтерв'ю газеті Bild президент Німецького об'єднання земельних округів Райнгард Заґер (Reinhard Sager). З початку 2022 року адміністраціям громад додатково потрібно загалом 2 мільярди євро на рік на забезпечення мігрантів житлом, пояснив Заґер, закликавши канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz) надати владі на місцях пряму фінансову допомогу. Крім того, Райнгард Заґер вважає, що уряду Шольца слід скоротити чисельність мігрантів і подбати про те, щоб розподіл біженців у Європі відбувався більш справедливо, а зовнішні кордони ЄС стали безпечнішими.

++07.31++

Будівництво оборонних ліній у Бєлгородській і Курській областях є спробою зобразити Україну як загрозу для Росії, вважають експерти американського Інституту вивчення війни (ISW). Водночас будівництво укріплень в окупованому Криму свідчить про невпевненість росіян у тому, що вони здатні утримати захоплені ними території на півдні України, йдеться в черговому аналітичному огляді ISW. В інституті зазначили, що укріплення в Криму розташовані далеко від нинішньої лінії фронту, а розміщені в цій частині півострова російський персонал і техніка були б куди доречнішими в інших місцях України.

++07.20++

"Влада" окупованої частини Запорізької області створює так зване "народне ополчення", щоб залучити місцевих жителів до війни проти України, повідомив в ефірі загальнонаціонального телемарафону мер Мелітополя Іван Федоров. Відповідне розпорядження, за його словами, віддав так званий глава окупаційної "адміністрації" Євген Балицький. "Гауляйтер Балицький уже втретє намагається змусити жителів в окупації воювати за Росію. Рік тому він створив нібито для охорони громадського порядку так звані "козацькі дружини", які базувалися на території церкви Московського патріархату. Потім вони створили полк імені Судоплатова, до якого набирали добровольців з окупованої території, але не набрали. Тепер він наказав створити "народне ополчення", знову нібито для охорони порядку", - сказав Федоров. Він зазначив, що запорізькі колаборанти діють за "донецьким сценарієм", коли після окупації частин Донецької та Луганської областей у 2014 році було створено так звану "народну міліцію", яку згодом трансформували в "армійські корпуси" псевдоутворень "ДНР" і "ЛНР".

++07.08++

Протягом минулої доби російські окупанти завдали 29 авіаційних та 4 ракетних удари по Донецькій області, а також 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Є поранені мирні громадяни та пошкоджено цивільну інфраструктуру і житлові будинки, повідомляє вранці у суботу у традиційному зведенні генштаб Збройних сил України.

Росіяни не полишають спроб щодо виходу на адміністративний кордон Донецької та Луганської областей, основні зусилля зосереджують на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. Минулої доби сили ЗСУ відбили понад 100 атак противника на зазначених напрямках.

Читайте також новини дня за 10 березня.