Внаслідок нічного обстрілу Сум загинуло щонайменше 18 осіб

Щонайменше 18 цивільних осіб, серед яких - двоє дітей, загинули внаслідок нічного авіаудару по житловому сектору Сум, повідомив у вівторок, 8 березня, радник глави МВС України Антон Геращенко. За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій України (ДСНС), російська авіація пізно ввечері 7 березня нанесла авіаудар по житлових будинках на вулицях Роменська та Спартака. Рятувальникам вдалося "деблокувати жінку" з-під завалів, дістати тіла загиблих та ліквідувати пожежу, зазначають у ДСНС.
Крім того, російська артилерія вночі обстріляла Охтирку, що на Сумщині. "Артилерія розбомбила Охтирку сьогодні ввечері. Так, знову. Розбито житлові квартали і вже й так зруйновану російськими авіабомбами ТЕЦ. Інформація оновлюється, працюють усі аварійні спецслужби", - написав у своєму Telegram-каналі голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький. Кількість жертв наразі уточнюється, ДСНС розбирає завали.
Тростянець - єдине окуповане місто на Сумщині
Він також нагадав, що в області залишається лише одне окуповане російською армією місто - Тростянець. Як зазначив Живицький, він жорстко поговорив з головою місцевої громади Юрієм Бовою, який запевнив, що життєдіяльність міста забезпечується.
За минулу добу на Харківщині загинуло четверо цивільних жителів, повідомляють у ДСНС. "Ворог з новою силою проводив обстріли та повітряні бомбардування житлових кварталів та різних об'єктів Харкова та сільських населених пунктів області, у результаті чого сталось безліч руйнацій і пожеж", - повідомляють у службі. Як зазначається, рятувальники здійснили понад 40 виїздів для ліквідації пожеж, а також розбирання завалів зруйнованих будівель.
На Миколаївщині внаслідок обстрілів, здійснених 7 березня, також загинуло четверо цивільних, п'ятеро зазнали поранень.
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Автор: Микола Пермяков