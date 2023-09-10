Внаслідок атак РФ є загиблі та поранені серед цивільних

Від початку доби низка українських регіонів і міст зазнали російських обстрілів. Повідомляється про жертви серед цивільних та руйнування.

Протягом неділі, 10 вересня, російська армія завдала по Україні п'ять ракетних та 81 авіаційний удари, здійснила 27 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Про це повідомляє у вечірньому зведенні генеральний штаб Збройних сил України.

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали понад 100 приватних житлових будинків та інша цивільна інфраструктура", - йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Загиблі й поранені іноземні волонтери поблизу Бахмута

Раніше цього дня внаслідок обстрілу автомобіля поблизу Бахмута загинули іспанська волонтерка - 32-річна Емма Ігуаль, голова неурядової організації Road to Relief, а також канадський волонтер Ентоні Ігнат, поранень дістали громадянин ФРН та підданий Швеції. З осколковими пораненнями й опіками поранених госпіталізували.

Як зазначив у вечірньому зведенні український президент Володимир Зеленський, удар по машині волонтерів поблизу міста Часів Яр був "прямим влучанням з ПТРК".

Вони усі разом перебували в одному автомобілі - група гуманітарних працівників прямувала до району навколо міста Бахмут для надання допомоги цивільному населенню.

Читайте також: Під Бахмутом загинула іспанська волонтерка

Обстріли Херсона

Увечері 10 вересня російська армія вкотре обстріляла Херсон, унаслідок чого постраждала жінка. "Близько 17:30 окупанти вдарили по Суворовському району міста. Мінно-вибухову травму та поранення шиї отримала 69-річна херсонка", - повідомив Telegram-канал Херсонської Обласної військової адміністрації (ОВА).

Обстріли Дніпропетровщини

Вдень російські війська обстріляли два райони області, про що повідомив голова Дніпропетровської (ОВА) Сергій Лисак. "Агресор вгатив по Новопавлівській сільській громаді, що на Синельниківщині. Знищена вантажівка місцевого мешканця. Спрямував артилерію ворог і на Нікополь. Люди не постраждали. Наслідки атак уточнюються", - написав посадовець у Telegram-каналі.

Крім того, протягом ночі російські агресори тричі відкривали вогонь по Нікополю, зокрема, з важкої артилерії. "По районному центру прилетіло з десяток снарядів. Понівечене комунальне підприємство. Загиблих та поранених немає. В інших населених пунктах Дніпропетровщини - без обстрілів", - написав Лисак.

Удар по Києву десятками "шахедів"

Також у ніч на 10 вересня російські війська завдали чергового масованого удару по українській столиці та Київської області із застосуванням дронів-камікадзе типу Shahed. За Київської міської військової адміністрації (КМВА), уламки дронів впали в Святошинському, Дарницькому, Подільському та Шевченківському районах столиці, більшість з них - на відкриту територію.

Загалом за ніч російським силами було випущено 32 дрони-камікадзе по цілях в Україні, з яких силам протиповітряної оборони вдалося збити 25. Уламки деяких дронів упали на Київщині, що так само місцями призвело до руйнувань.

Внаслідок російської нічної атаки на Київську область постраждали 4 особи, пошкоджено понад 100 приватних будинків та 30 квартир у 7 багатоповерхівках, а також освітні та медичні установи, повідомив голова Київської ОДА Руслан Кравченко.