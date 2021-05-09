ВМС США вилучили російську зброю з судна в Аравійському морі

Ракетний крейсер USS Monterey військово-морських сил США затримав у північній частині Аравійського моря судно без розпізнавальних знаків. На його борту виявили велику партію зброї, повідомила пресслужба п'ятого флоту ВМС США у суботу, 8 травня.

Серед вилученого - десятки російських протитанкових керованих ракет, тисячі китайських штурмових гвинтівок, сотні кулеметів, снайперських гвинтівок та гранатометів, а також оптичні приціли.

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Екіпаж судна допитали, але не затримували. Експерти з'ясовують, звідки було відправлено зброю і кому вона призначалося. Асортимент вилученої зброї схожий на перехоплені раніше в регіоні кораблями США та союзників поставки, що призначалися для Ємену, де підтримувані Іраном повстанці-хусити воюють з урядовими силами, зазначає інформагенція AP.

Згідно з міжнародними конвенціями, у міжнародних водах, тобто відкритому морі, гарантується свобода судноплавства. Однак військові кораблі мають право у певних випадках зупиняти та оглядати судна.