 ВМС США вилучили російську зброю з судна в Аравійському морі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.05.2021

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Новини

ВМС США вилучили російську зброю з судна в Аравійському морі

Американський крейсер зупинив у міжнародних водах Аравійського моря судно без розпізнавальних знаків. На борту виявили російські протитанкові ракети, китайські штурмові гвинтівки, кулемети та гранатомети.

Виявлена американськими ВМС зброя

Виявлена американськими ВМС зброя

Ракетний крейсер USS Monterey військово-морських сил США затримав у північній частині Аравійського моря судно без розпізнавальних знаків. На його борту виявили велику партію зброї, повідомила пресслужба п'ятого флоту ВМС США у суботу, 8 травня.

Серед вилученого - десятки російських протитанкових керованих ракет, тисячі китайських штурмових гвинтівок, сотні кулеметів, снайперських гвинтівок та гранатометів, а також оптичні приціли.

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Екіпаж судна допитали, але не затримували. Експерти з'ясовують, звідки було відправлено зброю і кому вона призначалося. Асортимент вилученої зброї схожий на перехоплені раніше в регіоні кораблями США та союзників поставки, що призначалися для Ємену, де підтримувані Іраном повстанці-хусити воюють з урядовими силами, зазначає інформагенція AP. 

Згідно з міжнародними конвенціями, у міжнародних водах, тобто відкритому морі, гарантується свобода судноплавства. Однак військові кораблі мають право у певних випадках зупиняти та оглядати судна.

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