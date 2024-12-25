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Власник "Урса Майор" каже, що судно затонуло через теракт

Дмитро Шварц
25 грудня 2024 р.

Російське вантажне судно "Урса Майор" затонуло в Середземному морі нібито внаслідок теракту, стверджує його власник, група компаній "Оборонлогистика".

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Судно Ursa Major (архівне фото)
Власник "Ursa Major" стверджує, що судно затонуло в Середземному морі внаслідок терактуФото: Yoruk Isik/REUTERS

Власник російського вантажного судна "Урса Майор", яке затонуло в Середземному морі між іспанським містом Агілас і алжирським Ораном, стверджує, що це сталося нібито внаслідок теракту. Про це у середу, 25 грудня, пише російське агентство "РИА Новости" з посиланням на заяву групи компаній "Оборонлогистика".

Так, у групі компаній, посилаючись на дані членів екіпажу, стверджують, що 23 грудня на борту корабля "сталися три послідовні вибухи з правого борту, в районі кормової частини". Після цього судно накренилося на лівий борт.

Більш того, власник судна стверджує, що воно не було перевантаженим. За даними "Оборонлогистики", "Урса Майор" був одним із найбільших у Росії суховантажів з максимальною вантажопідйомністю у 9,5 тисячі тонни. А вага вантажу на борту, як стверджують у групі компаній, становила нібито 806 тонн. Там, за твердженням власника, нібито знаходилися два портальні крани, два кранові ковші, дві суднові трюмні кришки, 20-футовий контейнер з обладнанням для кришок і 129 порожніх контейнерів.

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"Урса Майор" міг використовуватися для евакуації військових баз РФ з Сирії

Офіційно судно "Урса Майор" йшло під прапором Росії із Санкт-Петербурга до Владивостокаі мало прибути туди 22 січня 2025 року. У Середземному морі суховантаж зазнав аварії, 14 членів екіпажу врятували і доставили в порт іспанської Картахени, двоє зникли безвісти. 

Однак видання "Медіазона" з посиланням на OSINT-аналітиків пише, що "Урса Майор" - як і судно "Спарта", яке зламалося в морі - увійшли в Середземне море в супроводі трьох військових великих десантних кораблів і тривалий час перевозили вантажі "Сирійського експресу" - маршруту, що використовувався для постачання російських військ у Сирії. За словами експертів, усі п'ять суден могли бути призначені для евакуації військових баз РФ у Тартусі та Хмеймімі.

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