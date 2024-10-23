МВС Туреччини каже про теракт біля офісу оборонної фірми TAI

На об'єктах оборонно-промислової компанії Turkish Aerospace Industries (TAI, TUSAS) у провінції Анкара було скоєно терористичний напад. Атаку вчинено в середу, 23 жовтня, повідомив міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Ерлікая в соцмережі X. Посадовець додав, що внаслідок теракту є загиблі та поранені.

Світові агентства повідомляють, що перед головним офісом компанії TUSAS в Анкарі було чути постріли і вибухи. До місця події було направлено численні карети швидкої допомоги.

Тим часом німецький телеканал ntv повідомляє з посиланням на турецькі ЗМІ про взяття нападниками заручників. Утім, підтвердження цієї інформації з боку органів влади на момент публікації не було.

Турецьке державне інформагентство Anadolu пише, що працівники підприємства сховалися в бункерах і перебувають у безпеці. Місцевість навколо оточена агентами служб безпеки.

Так само очевидці розповіли агентству Reuters, що працівників, які перебували в будівлі, влада відвела в укриття і нікому не було дозволено виходити. За їхніми словами, вибухи найімовірніше сталися на кількох прохідних компанії, коли працівники виходили з роботи після зміни.

Ціллю нападу стала важлива компанія турецького ВПК

Компанія Turkish Aerospace Industries є розробником і виробником аерокосмічних систем, зокрема, винищувачів і безпілотників. TUSAS є одним із розробників прототипів турецького винищувача Kaan.

Згідно з повідомленням німецького телеканалу ntv, цього тижня в Туреччині проводиться важлива виставка оборонної, аерокосмічної та авіаційної промисловості. Нині на оборонний сектор припадає майже 80 відсотків експортних показників Туреччини. У 2023 році країна експортувала оборонне обладнання на суму 10,2 мільярда доларів (9,46 мільярда євро), вказує телеканал.

Поки що жодне з угруповань не взяло на себе відповідальність за скоєне.

У НАТО засудили теракт поблизу Анкари

Тим часом на подію відреагував генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Марк Рютте, написавши пост у соцмережі X.

"Глибоко стурбовані повідомленнями про загиблих і поранених в Анкарі. НАТО підтримує нашого союзника Туреччину. Ми рішуче засуджуємо тероризм в усіх його формах і уважно стежимо за розвитком подій", - написав генсек Альянсу.