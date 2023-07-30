Сан-Франциско оскаржує "Х" на даху штаб-квартири Twitter
Міська влада Сан-Франциско подала скаргу і розпочала розслідування щодо гігантського знаку "Х", встановленого на даху штаб-квартири соцмережі Twitter у центрі міста. Про це повідомила агенція Associated Press у суботу, 29 липня.
У заяві міської влади йдеться, що заміна літер чи символів на будівлях або встановлення знаку на даху вимагає її дозволу з міркувань проєктування та безпеки.
"Для встановлення цього знаку також необхідна перевірка та затвердження плану. Місто відкриває скаргу і починає розслідування", - заявив представник Департаменту будівельної інспекції Патрік Ханнан.
Літеру "Х", яка є новим логотипом соцмережі, розмістили на будівлі 28 липня. Перед цим власник Twitter Ілон Маск представив лого, яке замінило впізнаваного блакитного птаха. Знак "Х" почав з'являтися у верхній частині десктопної версії Twitter 24 липня.
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