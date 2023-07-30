Сан-Франциско оскаржує "Х" на даху штаб-квартири Twitter

Міська влада Сан-Франциско подала скаргу на встановлений на даху штаб-квартири Twitter новий логотип соцмережі, знак "Х", через відсутність дозволу на його інсталяцію.

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4 год. тому 4 год. тому

Міська влада Сан-Франциско подала скаргу і розпочала розслідування щодо гігантського знаку "Х", встановленого на даху штаб-квартири соцмережі Twitter у центрі міста. Про це повідомила агенція Associated Press у суботу, 29 липня.

У заяві міської влади йдеться, що заміна літер чи символів на будівлях або встановлення знаку на даху вимагає її дозволу з міркувань проєктування та безпеки.

"Для встановлення цього знаку також необхідна перевірка та затвердження плану. Місто відкриває скаргу і починає розслідування", - заявив представник Департаменту будівельної інспекції Патрік Ханнан.

Літеру "Х", яка є новим логотипом соцмережі, розмістили на будівлі 28 липня. Перед цим власник Twitter Ілон Маск представив лого, яке замінило впізнаваного блакитного птаха. Знак "Х" почав з'являтися у верхній частині десктопної версії Twitter 24 липня.

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