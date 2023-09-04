Влада ПАР не знайшла доказів постачання зброї РФ

Раніше Вашингтон звинуватив ПАР у поставках озброєнь РФ. Влада ПАР розпочала розслідування й після його завершення жодних спроб поставок зброї до РФ не виявила, запевнив президент Рамафоса.

У ПАР не знайшли доказів можливих поставок зброї до РФ. Комісія з розслідування не виявила жодних підтверджень того, що в грудні 2022 року в цій країні було завантажено зброю або боєприпаси на російський корабель, як про це раніше заявляв американський посол Рубен Бріджеті, повідомив увечері в неділю, 3 вересня, президент ПАР Сиріл Рамафоса.

"Ліцензія на експорт зброї не видавалася, і зброя не експортувалася", - підкреслив він. Тим самим жодне зі звинувачень не підтвердилося, а ті, хто їх висунув, не змогли обґрунтувати своїх тверджень, запевнив південноафриканський керівник, звертаючись до нації. За словами Рамафоси, уряд найближчим часом опублікує короткі висновки комісії. Повний звіт не буде розголошено у зв'язку з "конфіденційною інформацією військового характеру", що міститься в ній.

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Звинувачення посла США в ПАР

У травні посол США в Преторії Рубен Бріджеті звинуватив владу ПАР у тому, що вона постачала зброю і боєприпаси Росії. За його словами, це озброєння було поставлено до РФ на російському вантажному судні "Леді Р" ("Lady R"), що перебуває під санкціями, яке на початку грудня було пришвартовано у військово-морському порту в Саонстауні поблизу Кейптауна. За інформацією агентства dpa, посол був абсолютно переконаний у цьому факті й навіть присягнувся власним життям у його істинності.

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У Вашингтоні також висловлювали занепокоєння у зв'язку з інцидентом. "Сполучені Штати серйозно занепокоєні щодо заходу російського вантажного судна, що перебуває під санкціями, у військовий порт ПАР торік у грудні", - заявив тоді заступник керівника пресслужба Держдепартаменту США Ведант Пател. Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) назвала ці повідомлення "тривожними". Ті, хто постачає зброю у РФ, продовжує російську агресію проти України, зазначила вона. Президент Південно-Африканської Республіки пообіцяв у відповідь розслідувати цей інцидент.