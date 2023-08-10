"Умовна безпека": на Одещині готуються відкрити пляжі

В Одесі до відкриття наразі готові три пляжі. Втім, військові застерігають: безпека таких місць для відпочинку "досить умовна", адже узбережжя і далі залишається зоною оборони.

Три пляжі в Одесі наразі готові до відкриття, повідомив заступник голови Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Дмитро Радулов в ефірі "Суспільне. Спротив" у четвер, 10 серпня. За його словами, йдеться про відкриття лише тих пляжів, які не заміновано та які буде відповідним чином обладнано.

"Станом на зараз йдеться про можливе відкриття трьох пляжів з відповідним укриттям. Робота наразі ще триває, це не ухвалене рішення. Це те, що найближчим часом буде готове до відкриття", - сказав він.

Надалі, за словами Радулова, пляжі відкриватимуться у залежності від готовності. Також, за його інформацією, наразі опрацьовується питання відкриття одного пляжу у місті Чорноморськ.

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Військові застерігають щодо "досить умовної" безпеки таких пляжів

Натомість керівниця пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону наголосила, що узбережжя Чорного моря і далі залишається зоною небезпеки і зоною оборони від дій російських військових.

"Триває війна і ми усвідомлюємо, що напруга не знімається і, наприклад, на південному напрямку, безпосередньо узбережжі, залишається досить високою. Це і мінна небезпека, і ракетна небезпека, і загальна активність ворожих сил, зокрема і активність розвідувальних безпілотників. І, нагадаю, що робота Сил оборони також може мати певні наслідки…Збиття дуже часто відбувається над морем", - пояснила вона.

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Водночас вона наголосила, що командування подало свої рекомендації і аналіз загроз та ризиків, а місцева влада уповноважена ухвалювати рішення щодо своєї здатності забезпечити безпеку громадян на окремо визначених ділянках. Більше того, про повноцінні пляжні курорти не йдеться, а безпека цих пляжів "досить умовна", сказала Гуменюк.

"Хочу зауважити, що це не є розгортанням повноцінного пляжного сезону, це визначення невеликих секторів, зон, які можна убезпечити в окремому порядку і забезпечити контролем, в тому числі, за наближенням будь-якої з небезпек, і використовувати для оздоровлення", - уточнила вона.

Гуменюк нагадала, що підрив морської міни в товщі води може спричинити гідроудар на відстані одного кілометра. У людини такий гідроудар може спричинити розрив внутрішніх органів і смерть. Вона закликала українців усвідомлено ставитися до небезпеки, яка наразі існує.