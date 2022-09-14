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Частка в авіаконцерні Lufthansa більше не належить уряду Німеччини.Фото: Daniel Kubirski/picture alliance
ЕкономікаНімеччина

Влада Німеччини продала останню частку в Lufthansa

Даниїл Сотников | Степан Смишляєв
1 год. тому

Щоби врятувати компанію під час пандемії коронавірусу, уряд ФРН на якийсь час придбав 20 відсотків акцій Lufthansa. Тепер увесь пакет продали інвесторам.

https://www.dw.com/uk/vlada-nimeccini-prodala-investoram-ostannu-castku-v-aviakompanii-lufthansa/a-63113384

Уряд Німеччини остаточно вийшов із переліку співвласників німецької авіакомпанії Lufthansa.

Федеральне фінансове агентство ФРН повідомило 13 вересня, що фонд економічної стабільності (WSF) продав міжнародним інвесторам останню частку, яка залишалася в нього у компанії. Її розмір становив приблизно 10 відсотків. "Компанія знову в приватних руках", - сказала директорка агентства Ютта Дьонгес (Jutta Dönges).

Порятунок Lufthansa під час пандемії COVID-19

Після початку пандемії коронавірусу галузь авіаперевезень виявилася з економічного погляду однією з найбільш постраждалих. Запроваджені в усьому світі обмеження призвели до падіння пасажиропотоку Lufthansa вчетверо. У 2020 році компанія зазнала рекордних збитків у 6,7 мільярда євро. Оборот авіаперевізника скоротився з 36,4 мільярда євро у 2019 році до 13,6 мільярда євро.

У червні 2020 року для стабілізації фінансового стану авіконцерну уряд ФРН виділив Lufthansa дев'ять мільярдів євро. У рамках цієї допомоги уряд отримав 20 відсотків акцій перевізника за приблизно 300 мільйонів євро.

Свою останню частку в компанії WSF продав за 455 мільйонів євро, отримавши загалом 1,07 мільярда євро від продажу акцій. Таким чином, інвестиція принесла 760 мільйонів євро прибутку, зазначає агентство Reuters.

Держава вийшла зі співвласників Lufthansa раніше очікуваного

"Коли компанія знову буде у формі, держава продасть свою частку і, сподіваюся, з невеликим прибутком, що дозволить нам фінансувати багато зобов'язань, які ми повинні виконати зараз, не тільки для цієї компанії", - пояснював план Олаф Шольц (Olaf Scholz), який на той момент займав посаду міністра фінансів, а зараз - канцлера Німеччини.

Всього з виділеної суми концерн витратив 2,5 мільярда євро, які зобов'язався повернути. "Ми завжди наголошували, що будемо користуватися пакетом допомоги рівно стільки, скільки його потребуватимемо", - казав глава Lufthansa Карстен Шпор (Carsten Spohr).

Восени 2021 року Lufthansa повідомила, що виходить з кризи і тому планує вивести державу з-поміж своїх співвласників та повернути отриману допомогу, почавши продавати акції. Очікувалося, що цей процес завершиться протягом двох років, але в результаті продати цінні паперу вдалося швидше.

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