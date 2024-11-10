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Влада Москви повідомила про масовану атаку дронів

Дмитро Шварц
10 листопада 2024 р.

Мер російської столиці Сергій Собянін заявив про збиття понад 30 дронів, які атакували Москву в ніч на 10 листопада.

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Український дрон (символічне фото)
Мер Москви Сергій Собянін заявив про збиття більше 30 дронів, які атакували столицю РФФото: Sofiia Gatilova/REUTERS

Російська влада заявила про атаку дронів на Москву в ніч на неділю, 10 листопада, яка стала однією з найбільших атак з початку повномасштабного вторгнення РФ.

"На даний момент знищено 32 безпілотники, які летіли на Москву", - заявив вранці неділі мер російської столиці Сергій Собянін.

За його словами, більшість безпілотників прямували в напрямку Раменського і Домодєдовського районів на південь від Москви. Через це було тимчасово призупинено польоти в аеропортах "Домодєдово" і "Жуковський", йдеться у повідомленнях аеропортів.

За повідомленнями ЗМІ та Telegram-каналів, атака спричинила пожежу в селищі Раменське, в результаті якої згоріло кілька будинків. Також повідомляється про постраждалу 52-річну жінку. 

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У своєму ранковому зведенні міноборони РФ заявило про нібито знищення 23 українських дронів впродовж минулої ночі: 17 БПЛА - над територією Брянської області, 3 - над територією Ростовської області, 2 - над територією Бєлгородської області та 1 над територією Курської області.

Нагадаємо, що в ніч на суботу, 9 листопада українські дрони уразили Алексінський хімічний комбінат у Тульській області Росії, який виробляє боєприпаси, порох і матеріали для російського військово-промислового комплексу.

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