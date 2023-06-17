Влада Малі вимагає вивести з країни миротворців ООН

Глава МЗС Малі вимагає від Радбезу ООН вивести з країни міжнародний миротворчий контингент. Абдулай Діоп стверджує, що миротворці не зуміли зробити ситуацію в країні безпечнішою, а населення їм не довіряє.

Міністр закордонних справ Малі Абдулай Діоп у п'ятницю, 16 червня, висунув вимогу до Радбезу ООН "негайно" відкликати з країни миротворців Багатопрофільної комплексної місії ООН зі стабілізації в Малі (MINUSMA). Як стверджує Діоп, миротворча місія ООН не змогла зробити ситуацію в країні безпечнішою, і навіть більше - викликала своїми діями "почуття недовіри" серед населення країни.

"MINUSMA, схоже, сама стала частиною проблеми, розпалюючи напруженість у суспільстві, посилювану надзвичайно серйозними звинуваченнями, які завдають великої шкоди миру, примиренню і національній єдності в Малі", - заявив глава МЗС на засіданні Радбезу в Нью-Йорку. Він сказав, що уряд країни був готовий до переговорів з ООН, проте відкинув усі пропозиції генсека організації Антоніу Гутерріша щодо зміни мандата місії.

Глава MINUSMA Ель-Гассім Ване, зі свого боку, сказав, що "майже неможливо" продовжувати роботу місії в країні, влада якої на це не згодна.

ООН закликала розслідувати дії ПВК "Вагнер" у Малі

Представники ООН останнім часом неодноразово відзначали погіршення ситуації з безпекою і правами людини в Малі. У січні експерти з прав людини, які співпрацюють з ООН, закликали провести незалежне розслідування діяльності російської ПВК "Вагнер" і урядових військ Малі, зокрема ймовірних масових убивств мирного населення. У заяві зазначено, що з 2021 року експерти постійно отримують тривожні повідомлення з Малі про страти, тортури, масові поховання, зґвалтування, незаконні затримання і примусові зникнення.

У травні США запровадили санкції проти росіянина Івана Маслова - керівника найманців ПВК "Вагнер" у Малі - за ймовірну контрабанду зброї в Росію для війни з Україною. За даними Вашингтона, зокрема йшлося про спроби закупити через Малі міни, безпілотники, радари і контрбатарейні системи. Для транзиту найманці планували використовувати підроблені документи.

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У мінфіні США зазначали, що Маслов тісно співпрацював із малійською владою для розширення присутності в країні російських найманців, яких уряд у Бамако називає "військовими консультантами". Крім того, Маслов організував зустрічі власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина з представниками низки африканських країн, а також просував інтереси Пригожина у видобувному секторі.

Німеччина збирається вийти з МІНУСМА

Місія МІНУСМА діє в Малі з 2013 року. Офіційна мета місії - стабілізація становища в країні та захист населення від джихадистських формувань.

Військові з Німеччини відігравали в миротворчій місії ООН у Малі важливу роль. Однак у листопаді 2022 року тодішній міністр оборони ФРН Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) заявила про плани вивести Бундесвер із цієї африканської країни до травня 2024 року. За її словами, військова хунта, яка захопила владу в Малі 2021 року, цілеспрямовано перешкоджала роботі місії ООН, одночасно роблячи ставку на російські сили.

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