У Латвії влада перевірить всіх громадян РФ

Всіх громадян Росії, що живуть в Латвії на постійній або тимчасовій основі, чекає ретельна перевірка. Питатимуть "чий Крим?" та "що відбувається в Україні?", повідомив глава МЗС Латвії Едгар Ринкевич.

Латвія ретельно перевірить на благонадійність всіх росіян, що проживають у цій європейській країні на постійній або тимчасовій основі, і деяким з них за результатами перевірок, швидше за все, не подовжать посвідку на проживання, повідомив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Ринкевичс в ексклюзивному інтерв'ю телеканалу "Настоящее врямя", оприлюдненому в п'ятницю, 21 жовтня.

"Ми будемо скорочувати й не подовжувати посвідки на проживання, які були отримані з інвестицій, а також за іншими програмами", - застеріг Ринкевич.

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Питатимуть "чий Крим?" і "що відбувається в Україні?"

Крім того, громадян Росії попросять відповісти на запитання "чий Крим?" і "що відбувається в Україні?", щоб з'ясувати їхні політичні погляди й ставлення до війни. Відповіді вплинуть на шанси подовження посвідки на проживання. Нині посвідку на постійне проживання в Латвії мають близько 10 тисяч росіян.

Ринкевичс також повідомив, що Латвія не прийматиме й переховуватиме росіян, які залишають свою країну, щоб уникнути мобілізації на війну в Україні. "Ці люди - не проти війни, яку Росія веде в Україні, а проти мобілізації, а це велика різниця. Якщо ви вважаєте, що те, що зараз коїться в Росії, неприпустимо, то виступайте проти російської влади", - пояснив міністр позицію Риги.

"Знаєте, мене не переконує аргумент, що в Росії ситуацію затиснули так, що ніхто не може вийти на вулиці. Якщо це сто, двісті, тисяча громадян - так. Але їдуть зараз, за нашими даними, десятки тисяч громадян. І я думаю: чому ми повинні їх приймати? Для нас це в тому числі питання безпеки", - зауважив Ринкевичс.

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"Якщо людина визначається, чий Крим, що відбувається в Україні, його ставлення до російської влади - це одне. Якщо людина просто тікає від мобілізації або живе тут і продовжує пропаганду путінського режиму - а є й такі - то це інший випадок. Те, що сталося 24 лютого 2022 року, жорстко змінило ставлення до Росії. І це вина не тільки однієї людини, Путіна. Ми тут це бачимо як війну, яку веде вся Росія", - вказав глава МЗС Латвії.

Латвія заборонила в'їзд росіянам

Наприкінці вересня Латвія та інші країни Балтії повністю заборонили в'їзд росіянам за туристичними візами, але продовжують приймати заяви про надання притулку, політичного і гуманітарного, в тому числі від громадян Росії. При цьому, як випливає зі слів міністра, загроза мобілізації в Росії не буде підставою для надання притулку в Латвії.

Позиція Латвії суперечить позиції низки європейських представників, у тому числі глави Євроради Шарля Мішеля. Нещодавно Мішель висловив думку, що країнам Євросоюзу слід приймати російських ухильників від мобілізації.