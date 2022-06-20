"Влада" Криму заявила про удар ЗСУ по бурових установках у Чорному морі

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 19 червня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за новинами понеділка, 20 червня (час київський).

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Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що його країна під час засідання Ради ЄС у понеділок запропонувала використовувати її територію як можливий маршрут для експорту українського зерна. Також Сіярто висловив упевненість, що імпорту російського газу до Угорщини нічого не загрожує, повідомляє Reuters.

++16.00++

Війна Росії проти України "різко погіршила кризу продовольчої безпеки", йдеться у висновках Ради ЄС, ухвалених міністрами закордонних справ країн об'єднання на засіданні у Люксембургу у понеділок. Зокрема у документі вказують на "навмисні бомбардування та обстріли сільськогосподарських об'єктів і розграбування їх, руйнування сховищ і потужностей з переробки харчових продуктів, а також блокаду портів на Чорному морі". Там додали, що розв'язана Росією війна проти України призвела до значного зниження доступних на світовому ринку продуктів харчування, кормів і добрив, а також до суттєвого зростання цін на них.

У Раді ЄС пропонують чотири напрямки дій, аби поліпшити ситуацію з харчовою безпекою. Перший - це екстрена підтримка найбільш уразливих країн, зокрема гуманітарною допомогою. Другий - розвиток сталого виробництва їжі, наприклад, завдяки інноваційним підходам у сільському господарстві, диверсифікації ланцюгів постачання чи протидії марнуванню харчів. По-третє, це допомога Україні в експорті зерна через країни ЄС . Також Рада Євросоюзу закликала сприяти постачанню в Україну добрив, кормів, насіння та пального. Четвертий напрям - співпраця з міжнародними організаціями, передусім ООН, але також СОТ і G7/G20.

++15.55++

В Одесі у понеділок повідомляють про вибухи. "В Одесі знову кілька вибухів. Перебувайте у бомбосховищах!", - написав у Telegram депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко. Telegram-канал "Суспільне Одеса" публікує фото стовпів диму. За словами мера Одеси Геннадія Труханова, внаслідок ранкового збиття ракети в Одесі вибито 80 вікон.

++15.30++

Збройні сили України завдали ракетного удару по захоплених Росією унаслідок окупації Криму чорноморських бурових установках, які відомі як "вишки Бойка". Про це повідомляють народний депутат України Олексій Гончаренко і так званий "глава Криму" Сергій Аксьонов. "ЗСУ завдали ракетного удару по "вишках Бойка". Тепер "русня" не зможе видобувати газ в українському Чорному морі", - написав Гочаренко у Telegram. Він нагадав, що у 2014 році Росія захопила бурові установки в 100 кілометрах від Одеси і 150 кілометрах від Криму, і окрім видобутку газу використовувала установки для спостереження над надводною обстановкою за допомогою радіотехнічної розвідки. Також Гончаренко повідомив про серію вибухів на острові Зміїному.

Інформацію про удар по буровим установкам компанії "Черноморнефтегаз" також підтвердив Аксьонов у коментарі російським ЗМІ. За його словами, на трьох бурових установках перебували 109 осіб, з яких вдалося евакуювати 21 людину. Пошуки решти продовжуються, додав Аксьонов.

++15.05++

У Німеччині вперше накладено арешт на нерухомість на підставі санкцій проти Росії через війну в Україні. Прокуратура у Мюнхені повідомила, що заарештовано три приватні квартири у баварській столиці, а також рахунок для орендних платежів. Міра торкнулася депутата Держдуми РФ, ім'я якого не називається, та його дружини, зареєстрованої в Мюнхені.

++14.33++

Суперяхта Amadea, що, ймовірно, належить російському олігарху Сулейману Керімову, увійшла в порт Гонолулу в американському штаті Гаваї. Напередодні влада США виграла судовий процес на Фіджі та конфіскувала 106-метрове розкішне судно вартістю понад 300 мільйонів доларів.

++13.59++

Суд заборонив ОПЗЖ

Суд задовольнив позов міністерства юстиції України та заборонив діяльність партії "Опозиційна платформа - За життя".

Кошти та активи партії, за рішенням суду, передадуть у власність держави.

Розгляд тривав найдовше з-поміж усіх інших справ щодо заборони партій. ОПЗЖ стала першою партією, яка захищалася й брала участь у розгляді справи. Рішення може бути оскаржене у Верховному Суді протягом 20 днів.

Читайте детальніше: Суд заборонив діяльність партії ОПЗЖ в Україні

++13.26++

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) висловилась за конкретні перспективи вступу України до Європейського союзу. "Зараз важливо скористатися історичним моментом і недвозначно повідомити Україну про її перспективу: ви належите до центру ЄС", - сказала вона в кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ країн Євросоюзу в Люксембурзі. Виклики, які кидає процес вступу до ЄС, "неймовірно великі", проте його члени навряд захочуть за кілька років озирнутися і запитати: "Як ми могли не використати цей курс?", додала міністерка.

Крім того, глава МЗС Німеччини висловилася за адаптацію процесів ухвалення рішень у Євросоюзі з урахуванням його можливого розширення. "Зараз йдеться не лише про те, щоб поставити більше стільців у європейському колі, а й про те, щоб разом зміцнити Європейський Союз", - пояснила Бербок.

++12.55++

Росія обіцяє відповісти на закриття Литвою транзиту підсанкційних товарів до Калінінградської області РФ залізницею. У ніч на 18 червня Литовська залізниця припинила транзит товарів, що підпадають під санкції Європейського Союзу. Заборона ЄС поширюється на майже половину вантажів, зокрема на будівельні матеріали та метали. Речник Кремля Дмитро Пєсков назвав такий крок "безпрецедентним", "незаконним" і пообіцяв відповідь найближчими днями.

Тим часом голова комісії Ради Федерації РФ із захисту державного суверенітету Андрій Клімов заявив, що рішення Вільнюса дезавуює для російської сторони легітимність всіх документів про членство Литви в ЄС. За його словами, якщо ситуація не буде вирішена, це "розв'яже руки для вирішення проблеми калінінградського транзиту, створеної Литвою, будь-якими обраними нами способами".

++12.27++

Китай імпортував рекордні обсяги російської нафти

Китайська держкомпанія Sinopec стала одним із головних покупців російської нафти

Імпорт Китаєм сирої нафти з Росії виріс у травні на 55 відсотків у порівнянні з минулим роком і досяг рекордного рівня, витіснивши Саудівську Аравію з першого місця серед постачальників.

Це свідчить про те, що Москві, хоч їй і довелося знизити ціни, вдається знайти на світовому ринку покупців для своєї нафти, попри західні санкції через війну проти України, пише Reuters.

Ще більше зросли обсяги імпорту російського скрапленого газу в Піднебесну - на 56 відсотків у порівнянні з травнем 2021 року.

Читайте докладніше: Китай імпортував у травні рекордні обсяги російської нафти

++11.58++

ЄС продовжив санкції проти РФ за анексію Криму ще на рік

Європейський Союз у понеділок ухвалив рішення про продовження санкцій щодо Росії за анексію Криму ще на рік - до 23 червня 2023 року.

Вперше ці санкції запровадили в червні 2014 року. Вони включають заборону на імпорт товарів з Криму, на експорт певних товарів і на інвестиції.

++11.39++

Верховний представник ЄС: Блокування експорту зерна з України - воєнний злочин

Верховний представник Європейського Союзу з закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель назвав воєнним злочином блокування Росією українських портів. "Немислимо, що мільйони тонн пшениці лишаються заблокованими в Україні, тоді як в решті світу люди страждають від голоду. Це справжній воєнний злочин", - сказав він журналістам перед зустріччю міністрів закордонних справ країн Європейського Союзу.

++11.16++

Україна втратила контроль над селищем міського типу Метьолкіне поблизу Сєвєродонецька, повідомляє голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. "Втрачений населений пункт - це не означає "програна війна". Луганщину будуть боронити до останнього, ми будемо стримувати орду, скільки це буде треба", - наголосив він.

За його словами, в промзоні Сєвєродонецька - "пекло від обстрілів".

++10.59++

Австралія відправила Україні перші бронетранспортери M113

Австралія відправила до України перші чотири з 14 обіцяних бронетранспортерів M113AS4s у рамках оголошеного раніше урядом пакета військової допомоги на 200 мільйонів доларів.

Про відправку цієї партії БТРів повідомило міністерство оборони Австралії. Крім 14 бронетранспортерів M113, вказана допомога передбачає надання Україні бронемашин Bushmaster, 155-міліметрових гаубиць M777, протитанкових комплексів, боєприпасів, дронів, а також іншого спорядження та оснащення.

Читайте детальніше: Австралія відправила Україні перші бронетранспортери M113

++10.35++

Російські Військово-повітряні сили демонструють недостатню ефективність, а нездатність утримувати перевагу в небі, ймовірно, є одним із найважливіших факторів обмеженого успіху російської воєнної кампанії в Україні, зауважує розвідка міністерства оборони Великобританії у своєму щоденному зведенні.

Основною причиною цього британська розвідка називає те, що "протягом багатьох років російська повітряна бойова підготовка, швидше за все, переважно була розроблена, щоби справити враження на вищих посадових осіб", а не для розвитку навичок льотчиків. За її даними, це призвело до того, що більше зусиль, ніж планувалося, припадає на сухопутні війська, які виснажуються, і на крилаті ракети, запаси яких, імовірно, закінчуються.

++10.12++

На тлі війни в Україні ціни на газ та електроенергію залишаться високими ще від трьох до п'яти років, вважає голова німецької енергетичної компанії RWE Маркус Креббер (Markus Krebber). За його словами, потрібен час, перш ніж з'являться нові потужності, а інші країни зможуть постачати додаткову енергію.

Глава RWE привітав ініціативу віцеканцлера Німеччини Роберта Габека (Robert Habeck) залучити більшу кількість вугільних електростанцій. "Скрізь, де можна перейти на інші джерела енергії, необхідно так і зробити", - наголосив він у розмові з Süddeutsche Zeitung.

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Очільниця Єврокомісії переконана в отриманні Україною статусу кандидата в члени ЄС

++09.48++

Очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) переконана, що Україні нададуть статус кандидата в члени Європейського Союзу.

Урсула фон дер Ляєн

Про це вона сказала напередодні саміту ЄС. "Я твердо вірю, що ми отримаємо позитивне рішення, що ми отримаємо підтримку, що курс уже визначений", - сказала фон дер Ляєн в ефірі німецького мовника ARD ввечері 19 червня.

Вона зазначила, що "Україна зробила величезні кроки вперед за останні кілька років", і додала, що "хотілось би побачити ще більше".

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++09.26++

Армія РФ продовжує атакувати Одеську область крилатими ракетами типу "Онікс" із берегового ракетного комплексу, розташованого в анексованому Росією Криму, повідомляє оперативне командування Збройних сил України "Південь". Зокрема, в ніч на понеділок росіяни намагались завдати удару по Білгород-Дністровському району, а вранці - по Одесі. Протиповітряна оборона збила ракети.

++09.01++

Росіяни намагаються стримати наступ Збройних сил України, зокрема, активним застосуванням авіації. Як ідеться в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ,

на Слобожанському напрямку російські сили завдали авіаційного удару і здійснили артилерійських обстріл у районах населених пунктів Тимофіївка та Морозова Долина;

на Лиманському напрямку зафіксували авіаційний удар з боку військ РФ двома літаками Су-25 в районі населеного пункту Пришиб та ракетний удар в районі населеного пункту Маяки;

на Авдіївському напрямку російська армія також завдала авіаударів літаками Су-25 в районах населених пунктів Шевченко та Вугледар;

російські Су-25 завдали авіаударів і на Сєвєродонецькому напрямку поблизу Білої Гори та Мирної Долини. Тривають бойові дії за встановлення повного контролю над Сєвєродонецьком .

. На Бахмутському напрямку росіяни завдали авіаудару поблизу Яковлівки та ракетних ударів неподалік Травневого, Доломітного, Зайцевого та Нью-Йорка.

На решті напрямків російська армія намагається не допустити подальше просування або перегрупування українських військ, так само вдаючись до вогневого ураження позицій ЗСУ або закріплюючись на зайнятих рубежах.

++08.39++

В ніч на понеділок російська армія вдарила з артилерії по Криворізькому району, повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Також вночі армія РФ випустила ракети по Харкову та населених пунктах передмістя. За даними Національної поліції Харківської області, в селі Іванівка внаслідок вибуху снаряду поранення отримали троє дітей.

++08.16++

Міністри закордонних справ Європейського Союзу обговорять в понеділок у Люксембурзі вплив війни Росії проти України на глобальну продовольчу безпеку.

++07.58++

Американський Інститут дослідження війни (ISW) у своєму зведенні зазначає, що Росія "продовжує спроби вести велику та виснажливу війну в Україні силами, зібраними для нетривалого вторгнення та символічного опору України, на які помилково розраховував Кремль".

Також у повідомленні йдеться, що для просування своїх наративів про війну російська влада, ймовірно, використає "судові процеси" над захопленими в полон українськими військовими, зокрема, захисниками Маріуполя.

++07.36++

ЄС заморозив активи олігархів із РФ на майже 13 мільярдів євро

Російські олігархи та установи втратили доступ до розкішних яхт, вертольотів, картин, нерухомості та інших активів на понад 12,5 мільярда євро через санкції Європейського Союзу.

Затримана в Італії яхта "Шехерезада", яку пов'язують з президентом РФ Володимиром Путіним

"Сума заморожених активів російських олігархів майже подвоїлася з 6,7 млільярда євро в квітні до понад 12,5 мільярда євро", - повідомив німецькому виданню Die Welt офіційний представник Європейської комісії з питань юстиції Крістіан Віганд. Зокрема, за його словами, особливо в Німеччині, в останні тижні виявили та заблокували багато об'єктів російських олігархів.

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++07.21++

Президент України Володимир Зеленський очікує посилення атак РФ, поки Київ чекає на рішення Європейського Союзу щодо надання статусу кандидата в члени. Про це він сказав у відеозверненні за підсумком 116-го дня війни. "Починається справді історичний тиждень. Тиждень, коли ми почуємо відповідь від ЄС щодо статусу кандидатства для України. Очевидно, що варто очікувати від Росії посилення ворожої активності. Спеціально - показово. Саме цього тижня. І не тільки проти України, а й проти інших країн Європи", - сказав він.

За його словами, зараз росіяни накопичують сили на Харківському напрямку, в Запорізькій області. "Тривають наджорстокі бої на Донбасі. Російська армія застосовує там найбільше артилерії, найбільше наступальних сил", - зазначив Зеленський.