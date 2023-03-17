Влада Києва планує скоротити комендантську годину (онлайн)

Задум КМВА передбачає скорочення тривалості комендантської години можливо вже з 26-го березня. Обмеження триватимуть з 00:00 до 05:00 щодня. Новини дня.

Війна Росії проти України - новини п'ятниці, 17 березня.

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Разом з винищувачами МіГ-29 Словаччина передасть Україні ще й зенітно-ракетні комплекси (ЗРК) "Куб". Про таке рішення словацького уряду повідомляє місцеве видання Teraz.

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив глибокий жаль у зв'язку з тим, що Папа Римський Франциск досі не зумів відвідати Україну з початку війни. "Ми глибоко шкодуємо, що Папа Римський не знайшов можливості відвідати Україну з початку війни", - сказав Кулеба в інтерв'ю ВВС Україна . Водночас урядовець наголосив, що його мета як міністра закордонних справ - "переконатися, що Україна сіла за стіл переговорів після вирішального успіху на полі бою". Це, як зазначив Кулеба, передбачає створення найсильнішої з можливих коаліції підтримки альянсу, який, на його думку, досі не включає Папу Римського.

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Уряд Словаччини схвалив відправку 13 радянських винищувачів МіГ-29 в Україну. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Едуард Геґер. "Обіцянки треба виконувати, і коли (президент України Володимир. - Ред.) Зеленський попросив більше зброї, включно з винищувачами, я сказав, що ми зробимо все можливе. Радий, що інші роблять те ж саме", - прокоментував він це рішення у соціальній мережі Twitter.

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Київська міська військова адміністрація (КМВА) оголосила плани скоротити тривалість комендантської години. Як повідомив Telegram-канал КМВА з посиланням на голову КМВА Сергія Попка, нині "триває процедурне узгодження щодо термінів і порядку зміни тривалості комендантської години в Києві". "Згідно з робочим варіантом, найімовірніше з 26-го березня 2023 року комендантська година в столиці України скоротиться. Починаючи від вказаної дати, вона триватиме з 00:00 до 05:00 щодня", - наводяться в повідомленні слова посадовця.

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На нинішньому етапі агресивної війни проти України російські сили демонструють одні з найнижчих темпів локальних наступальних дій на всій лінії фронту щонайменше з січня 2023 року. Такого висновку доходять автори щоденного аналітичного огляду британської військової розвідки, опублікованого міністерством оборони Сполученого Королівства 17 березня. "Найімовірніше, це пов'язано з тим, що російські сили тимчасово виснажили бойову міць розгорнутих формувань настільки, що навіть локальні наступальні дії зараз не є сталими", - йдеться в повідомленні.

Як припускають розвідники, російське керівництво, ймовірно, прагнутиме відновити наступальний потенціал сил після поповнення особового складу та запасів боєприпасів. "Тим часом командири, ймовірно, будуть змушені обирати між проведенням наступальних операцій та надійною обороною всієї лінії фронту", - йдеться в огляді.

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Спроби президента РФ Володимира Путіна заспокоїти росіян щодо стану економіки та впливу на неї війни проти України й західних санкцій, імовірно, є частиною зусиль Кремля з підготовки громадян до затяжної війни, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW). У своєму огляді за 16 березня вони звертають увагу на промову Путіна на з'їзді Російського союзу промисловців і підприємців. На заході Путін запевнив слухачів, що економіка РФ стабільно зростала протягом останніх восьми місяців, а торгівля зі швидкозростаючими ринками збільшилася двозначними темпами. Західні ж санкції, за його словами, дозволять зрости російському виробництву, яке заповнить звільнені іноземними компаніями ніші.

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Аналітики ISW зауважують, що зображення Путіним російської економіки як здорової та стійкої до тиску суперечить наявним проблемам з поставками в умовах санкцій, боротьбою російської оборонної промисловості за задоволення потреб військових і прогнозованим самим же Кремлем значним дефіцитом бюджету.

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Російські окупаційні війська завдали авіаударів по місту Авдіївка Донецької області, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. "Росіяни завдали чотирьох авіаударів по Авдіївці. Жертв немає. Обстріли міста відбуваються фактично цілодобово. Бої за Авдіївку тривають", - написав Єрмак у Telegram-каналі. У дописі Єрмак також пошив світлину зруйнованої внаслідок російських обстрілів житлової багатоповерхівки в Авдіївці.



Згодом голова Донецької ОВА Павло Кириленко також підтвердив, що внаслідок російських авіаударів по Авдіївці обійшлося без жертв.

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У нейтральній Швейцарії після початку війни Росії проти України змінилося ставлення до Північноатлантичного союзу. Опитування, проведене на замовлення міністерства оборони Швейцарії, вперше виявило, що більша частина населення країни виступає за зближення з НАТО. Якщо роком раніше такої позиції дотримувалися 45 відсотків швейцарців, то тепер - 55 відсотків. 53 відсотки респондентів вважають, що нейтральний статус їхньої країни дає змогу планувати оборону спільно з НАТО. Водночас дві третини швейцарців висловилися проти вступу їхньої країни до Північноатлантичного альянсу.

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Британська армія придбає у Швеції в березні 14 155-міліметрових самохідних артилерійських установок (САУ) Archer на заміну системам, поставленим Лондоном Києву, повідомляє спеціалізоване видання Defense news із посиланням на міноборони Великобританії. "Перші 14 артилерійських систем Archer надійдуть до британської армії цього місяця і будуть повністю готові до застосування до наступного квітня. Вони стануть тимчасовою заміною 32 САУ AS-90, які Сполучене Королівство пожертвувало Збройним силам України", - наводить видання витяги із заяви відомства.

САУ Archer перебуватимуть на озброєнні британської армії, доки вона не отримає новіших зразків мобільної артилерії в рамках програми, яка передбачає реалізацію подібних поставок наприкінці 2020-х років.

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Китайські підприємства поставили в Росію щонайменше тисячу рушниць, а також різноманітну амуніцію та обладнання, яке можна використовувати для війни проти України, повідомило американське видання Politico. Проаналізована журналістами інформація від агрегатора митних даних Import Genius свідчить, що щонайменше одне з підприємств-постачальників пов'язане з китайською державою.

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За минулу добу внаслідок російських обстрілів Донецької області загинуло двоє людей, 8 дістали поранення, повідомив голова ОВА Павло Кириленко. "За 16 березня росіяни вбили 2 жителів Донбасу: у Торецьку та селі Красногорівка. Ще 8 осіб в області дістали поранення", - написав Кириленко в Telegram-каналі.

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Міноборони Бельгії озвучило намір передати ЗСУ 240 військових вантажівок, повідомляє видання De Standaard. Очікується, що перша партія з 240 вантажівок Volvo Cargo, Volvo Shelter, Volvo Fassi та Volvo Manumat поїде до України вже наступного тижня. Дотепер бельгійське військо використовувало загалом 400 одиниць вантажівок Volvo, які перебувають в експлуатації з початку 1990-х років. Планувалося, що в рамках переоснащення бельгійського війська, ці машини мали поступово виводити з експлуатації. Утім, у міноборони європейської країни запевняють, що армійські вантажівки, які тепер передадуть Україні, в цілком задовільному стані.

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Сили оборони України відбили протягом минулої доби понад 70 атак російських окупантів на п'ятьох напрямках, повідомили в Генштабі ЗСУ. "Російська федерація не відмовляється від своїх намірів щодо окупації України, продовжує вести наступальні дії, не рахуючись із втратами. Основні зусилля противник зосереджує на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. Минулої доби ворог здійснив на них понад 70 атак", - йдеться в ранковому зведенні на Facebook-сторінці штабу.

Зазначається, що на куп'янському та лиманському напрямках російські агресори намагалися прорвати оборону українських військ. Війська РФ вели безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Гряниківка, Кремінна, Кузьмине, Верхньокам'янське та Спірне. На бахмутському напрямку тривають спроби росіян штурмувати Бахмут. Українськими захисниками відбито численні атаки противника в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Бахмут, Іванівське та Григорівка. На авдіївському, мар'їнському та шахтарському напрямках фіксувалися наступальні дії росіян у районах населених пунктів Кам'янка, Авдіївка, Первомайське, Невельське та Мар'їнка. На зазначеній ділянці фронту минулої доби найбільше російських атак було поблизу Мар'їнки - 12. Усі - відбиті, йдеться в зведенні.

Також за минулу добу російські окупаційні сили завдали 5 ракетних і 18 авіаційних ударів та вчинили 73 обстріли із реактивних систем залпового вогню, повідомили в Генштабі ЗСУ.

Натомість українська авіація, артилерія і ракетні війська за добу вразили 5 районів зосередження особового складу та військової техніки противника, повідомили в штабі."Минулої доби Авіація Сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 5 пунктів управління, 5 районів зосередження особового складу та військової техніки противника, склад пально-мастильних матеріалів, 2 радіолокаційні станції, станцію радіоелектронної боротьби та зенітно-ракетний комплекс на вогневій позиції", - йдеться в зведенні.

