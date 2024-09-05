Влада Чечні відправляє затриманих геїв воювати в Україну

Кризовій групі "СК SOS" відомо щонайменше про сім випадків примусового відправлення геїв, затриманих у Чечні, на війну.

Співробітники силових структур Чечні примусово відправляють затриманих чоловіків-гомосексуалів на війну проти України. Про це повідомила в середу, 4 вересня, кризова група "СК SOS". Там запевнили, що їм "достовірно відомо" про сім таких випадків, причому в одному з них людина загинула.

Затримання, шантаж та вимоги про викуп

Про насильницьке відправлення представників ЛГБТ-спільноти на війну з Чечні відомо з вересня 2022 року, пишуть правозахисники. Тоді за підозрою у гомосексуальній орієнтації затримали шістьох чоловіків. Їм погрожували фабрикацією кримінальної справи і тим, що про їхню орієнтацію дізнаються співкамерники. Альтернативні варіанти - або викуп 1,5 млн рублів, або відправка добровольцем на війну в Україні. З шістьох чоловіків на війну вирушили троє, оскільки сума викупу була для них непідйомною, зазначає "СК SOS". Один із чоловіків загинув.

Наступного року під час одного з рейдів чеченські силовики затримали ще кількох представників ЛГБТ-спільноти, причому разом із кількома жінками. Жінок невдовзі передали родичам, а чотирьох чоловіків проти їхньої волі відправили воювати в Україну. Їхня подальша доля невідома.

Силовики організують підставні побачення

Наприкінці серпня 2024-го правозахисники повідомили про "посилену хвилю затримань" геїв у Чечні та Дагестані. За даними "СК SOS", силовики організують підставні побачення, використовуючи в соцмережах облікові записи раніше затриманих людей.