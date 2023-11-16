Китай засудив слова Байдена про "диктатора" Сі Цзіньпіна

Міністерство закордонних справ (МЗС) Китаю засудило в четвер, 16 листопада, слова президента США Джо Байдена про те, що Сі Цзіньпін - "диктатор".

"Такого роду висловлювання - вкрай неправильні, і є безвідповідальними політичними маніпуляціями. Китай рішуче виступає проти цього", - цитує речницю МЗС Мао Нін агенція AFP.

Вона додала, що "завжди є деякі люди з прихованими мотивами, які намагаються посіяти розбрат і зруйнувати китайсько-американські відносини, але це не вдасться". На прохання пояснити, кого вона має на увазі, речниця відповіла: "Я думаю, що той, хто намагається посіяти розбрат і підірвати відносини між Китаєм і США, знає це".

Байден знову назвав Сі диктатором

Байден вдруге назвав лідера Китаю Сі Цзіньпіна "диктатором" - лише через кілька годин після того, як провів з ним чотиригодинну зустріч у Сан-Франциско.

Відповідаючи після зустрічі на питання журналістів, чи буде він і далі називати Сі диктатором, Байден сказав: "Ну, погляньте, він ним і є. Він диктатор у тому сенсі, що він керує комуністичною країною". Також президент США додав, що китайський уряд "повністю відрізняється від нашого".

При цьому переговори з китайським лідером Байден назвав "одними з найконструктивніших і найпродуктивніших дискусій, які ми мали". "Ми не завжди погоджувалися. Я знаю цю людину, я знаю його modus operandi, подивився йому в очі - у нас є розбіжності. Він має інший погляд на багато речей, ніж я, але він був прямолінійним", - сказав президент США.

На питання про те, чи довіряє він Сі, Байден відповів: "Довіряй, але перевіряй, як говориться в старій приказці. Так я і роблю". Відносини між США та Китаєм він описав як "конкурентні". "Моя відповідальність полягає в тому, щоб це не призвело до конфлікту", - додав він.