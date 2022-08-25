Чи сумуватимуть фіни за росіянами?

11 год. тому 11 год. тому

Фінсько-російський кордон для росіян - одні з останніх ще відкритих дверей у ЄС. Але як довго? Фінляндія хоче змінити свою візову політику і пускати значно менше росіян. Як до цього ставляться місцеві?