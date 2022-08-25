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Війна Росії проти України
Щоденник війни
СуспільствоФінляндія

Чи сумуватимуть фіни за росіянами?

11 год. тому

Фінсько-російський кордон для росіян - одні з останніх ще відкритих дверей у ЄС. Але як довго? Фінляндія хоче змінити свою візову політику і пускати значно менше росіян. Як до цього ставляться місцеві?

https://www.dw.com/uk/vizovi-obmezenna-ci-sumuvatimut-fini-za-rosianami-25082022/video-62921391
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