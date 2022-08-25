Чи сумуватимуть фіни за росіянами?

СуспільствоФінляндіяЧи сумуватимуть фіни за росіянами?To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoСуспільствоФінляндія11 год. тому11 год. томуФінсько-російський кордон для росіян - одні з останніх ще відкритих дверей у ЄС. Але як довго? Фінляндія хоче змінити свою візову політику і пускати значно менше росіян. Як до цього ставляться місцеві?https://www.dw.com/uk/vizovi-obmezenna-ci-sumuvatimut-fini-za-rosianami-25082022/video-62921391Реклама