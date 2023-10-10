Визначилися країни-господарі Євро-2028 та Євро-2032

Чемпіонат Європи з футболу у 2028 році приймуть Великобританія та Ірландія, а у 2032 році - Туреччина та Італія.

Великобританія та Ірландія будуть спільними господарями Євро-2028, а Італія та Туреччина прийматимуть турнір 2032 року, оголосив у вівторок, 10 жовтня, виконавчий комітет Європейського союзу футбольних асоціацій (УЄФА).

Минулого тижня Туреччина зняла свою заявку на Євро-2028, залишивши таким чином єдиними претендентами на проведення цього змагання Великобританію та Ірландію. Матчі Євро-2028 відбудуться у Лондоні, Ліверпулі, Ньюкаслі, Манчестері, Бірмінгемі, Дубліні, Кардіфі, Белфасті і Глазго. Фінальний поєдинок відбудеться на лондонському стадіоні "Вемблі".

Міста, де проводитимуть матчі Євро-2032, визначать до жовтня 2026 року. Італія та Туреччина представили 20 потенційних стадіонів, з яких оберуть десять - по п'ять від кожної країни.

Туреччина, яка приймала цьогорічний фінал Ліги чемпіонів у Стамбулі в червні, ще ніколи не приймала великих міжнародних футбольних змагань. Анкара, яка безуспішно претендувала на проведення кожного Євро, починаючи з 2008 року, спочатку була кандидатом і на 2028, і на 2032 рік. Однак у липні вона погодилася приєднатися до заявки Італії у боротьбі за проведення чемпіонату 2032 року.

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Великобританія, яка приймала жіноче Євро минулого року, востаннє самостійно приймала великий чоловічий турнір у 1996 році, коли в чемпіонаті Європи брали участь лише 16 команд. Вона також приймала на "Вемблі" відкладений на рік через пандемію фінал Євро-2020.

Навесні 2022 року Росія також висловила зацікавленість у проведенні чемпіонатів Європи 2028 і 2032 років. Однак УЄФА відхилив цю заявку через війну РФ проти України.

Наступний чемпіонат Європи з футболу відбудеться в Німеччині з 14 червня до 14 липня 2024 року.

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