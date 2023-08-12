Визначено півфіналісток ЧС-2023 з футболу серед жінок

У півфіналі жіночого чемпіонату світу з футболу зустрінуться збірні Іспанії та Швеції, а також команди Австралії та Англії.

На Чемпіонаті світу з футболу серед жінок завершилися всі матчі чвертьфіналу та визначилися півфінальні пари. Збірна Австралії в суботу, 12 серпня, здолала команду Франції та вперше вийшла до півфіналу турніру. Основний та додатковий час зустрічі у Брісбені завершився з рахунком 0:0. У серії післяматчевих пенальті сильнішими виявилися австралійки - 7:6.

В іншому матчі чвертьфіналу у Сіднеї збірна Англії, яка є чинним чемпіоном Європи, обіграла колумбійок із рахунком 2:1.

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У першому півфіналі зустрінуться збірні Іспанії та Швеції, у другому півфіналі - команди Австралії та Англії. Матчі відбудуться 15 та 16 серпня відповідно.

Чинні чемпіонки не дійшли до чвертьфіналу

Чемпіонат світу з футболу 2023 року серед жінок розпочався 20 липня й триватиме по 20 серпня. Його приймають одночасно Австралія та Нова Зеландія. Чинний чемпіон світу - жіноча збірна США - не зумів пробитися до чвертьфіналу.

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