  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
СпортСвіт

Визначено півфіналісток ЧС-2023 з футболу серед жінок

Дар'я Нинько | Жан Рофе
2 год. тому

У півфіналі жіночого чемпіонату світу з футболу зустрінуться збірні Іспанії та Швеції, а також команди Австралії та Англії.

https://p.dw.com/p/4V6G0
Жіноча збірна Австралії з футболу після матчу з командою Франції
Жіноча збірна Австралії з футболу після матчу з командою ФранціїФото: ASANKA BRENDON RATNAYAKE/REUTERS

На Чемпіонаті світу з футболу серед жінок завершилися всі матчі чвертьфіналу та визначилися півфінальні пари. Збірна Австралії в суботу, 12 серпня, здолала команду Франції та вперше вийшла до півфіналу турніру. Основний та додатковий час зустрічі у Брісбені завершився з рахунком 0:0. У серії післяматчевих пенальті сильнішими виявилися австралійки - 7:6.

В іншому матчі чвертьфіналу у Сіднеї збірна Англії, яка є чинним чемпіоном Європи, обіграла колумбійок із рахунком 2:1.

Читайте також: Товариський футбольний матч Німеччина - Україна: бойова нічия у Бремені

У першому півфіналі зустрінуться збірні Іспанії та Швеції, у другому півфіналі - команди Австралії та Англії. Матчі відбудуться 15 та 16 серпня відповідно.

Чинні чемпіонки не дійшли до чвертьфіналу

Чемпіонат світу з футболу 2023 року серед жінок розпочався 20 липня й триватиме по 20 серпня. Його приймають одночасно Австралія та Нова Зеландія. Чинний чемпіон світу - жіноча збірна США - не зумів пробитися до чвертьфіналу.

Читайте також: "Хлопці грають у футбол, дівчата пасивно спостерігають"

Жіноча футбольна команда "Маріуполь" про російську окупацію

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Сергій Ребров став головним тренером національної збірної України з футболу

Ребров став головним тренером збірної України з футболу

Ребров став головним тренером збірної України з футболу

Сергій Ребров підписав контракт тренера національної збірної на три роки. Він заявив, що задоволений знову працювати на Україну.
Спорт7 червня 2023 р.
Пропустити розділ Топтема

Топтема

Робота ППО над Києвом, 16 травня 2023 року

Ігнат назвав число збитих українською ППО ракет "Кинджал"

Конфлікти44 хв. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Німецькі ракети Taurus

Taurus для Києва: Шольца критикують, а він знову зволікає

Taurus для Києва: Шольца критикують, а він знову зволікає

Конфлікти11 серпня 2023 р.
Український зерновий корабель перетинає "Босфор" у рамках "зернової угоди"

Чорне море та його стратегічне значення

Чорне море та його стратегічне значення

Економіка9 год. тому
Позитивний тест на коронавірус

COVID: що відомо про варіант коронавірусу EG.5 "Ерида"

COVID: що відомо про варіант коронавірусу EG.5 "Ерида"

Здоров'я11 год. тому
Наслідки обстрілів Куп'янська, архівне фото

Евакуація в Куп'янському районі Харківщини: що треба знати?

Евакуація в Куп'янському районі Харківщини: що треба знати?

Конфлікти11 серпня 2023 р.
Ракети Taurus, підвішені до літака Tornado

Taurus: на що здатні ці крилаті ракети і чим вони небезпечні

Taurus: на що здатні ці крилаті ракети і чим вони небезпечні

Конфлікти11 серпня 2023 р.
external

Чому ФРН не поспішає постачати Україні ракети Taurus?

Чому ФРН не поспішає постачати Україні ракети Taurus?

Конфлікти11 серпня 2023 р.05:28 хв.
На головну сторінку