Візит Остіна: США нададуть Україні озброєння на $100 млн

Під час візиту до Києва Ллойд Остін анонсував новий пакет військової допомоги Україні вартістю 100 мільйонів доларів. До нього увійдуть, зокрема, протитанкові озброєння та засоби ППО.

Після перемовин з президентом України Володимиром Зеленський у Києві в понеділок, 20 листопада, міністр оборони США Ллойд Остін повідомив, що Вашингтон надасть Києву новий пакет військової допомоги вартістю близько 100 мільйонів доларів, пише Reuters.

До нього увійдуть, зокрема, протитанкові озброєння та засоби протиповітряної оборони, повідомив міністр. Своєю чергою Володимир Зеленський зазначив, що до пакету увійдуть і артилерійські снаряди.

"Є новий оборонний пакет для нашої держави від Сполучених Штатів. Я вдячний. Зокрема, буде більше артилерії - снарядів, які потрібні саме зараз", - підкреслив Зеленський у традиційному вечірньому зверненні.

Він додав, що разом із Остіном до України приїхав верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Крістофер Каволі.

"Звичайно, ми обговорили ситуацію на полі бою та її перспективи - те, як можемо посилити і нашу оборону, і наш рух", - зазначив президент України.

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Зеленський: Нормальне життя у світі залежить від сили США

Також, за його словами, під час зустрічі обговорювались ситуація у Чорному морі. Як зауважує пресслужба голови держави, йшлося, зокрема, про забезпечення функціонування альтернативного зернового коридору".

"Дуже важливо, що нам вдалося досягти прогресу у встановленні контролю над Чорним морем, а також забезпечити роботу альтернативного гуманітарного маршруту. Це дає Україні змогу залишатися гарантом глобальної продовольчої безпеки", - зазначив Володимир Зеленський.

Він подякував всім партнерам, "які допомагають нам гарантувати реальне відновлення міжнародного права на нашій землі та в нашому морі". Особливу вдячність Зеленський висловив Конгресу США, президенту США Джозефу Байдену і всьому американському народу "за незмінне лідерство в підтримці".

"Нормальне життя у світі багато в чому залежить саме від того, чи сильна Америка у захисті життя. І світ бачить цю силу в допомозі Україні", - зауважив він.

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