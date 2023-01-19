Візит Мішеля: танки для України та орден для глави Євроради

Окрім допомоги союзників, для забезпечення ЗСУ Володимир Зеленський сподівається і на власне виробництво важкого озброєння. Про це президент України заявив після зустрічі із президентом Європейської Ради в Києві.

Президент України Володимир Зеленський сподівається на власне виробництво Україною танків, яке нині триває. Про це він заявив у четвер, 19 січня, на пресконференції із президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем, який перебуває з візитом у Києві, передає кореспондент DW.

"І Польща готова, і Фінляндія, Португалія, Іспанія і ще достатня кількість країн готові забезпечити навіть невелику кількість танків Україні. Готові були це зробити раніше. Ми всі очікуємо на згоду країни, яка має права на ліцензії. (Очевидно, що йдеться про танки Leopard 2, які країни можуть передати тільки з дозволу уряду ФРН. - Ред.). Ми в Україні чекаємо на підтримку партнерів, але й розраховуємо на свої сили, і тому займаємося відповідним виробництвом. Про деталі не готовий говорити, щоб не готувати нашого сусіда", - сказав він.

Зеленський наголосив, що проти тисяч танків РФ недостатньо мужності українських військових і мотивації українського народу. "Потрібна відповідна зброя: мати велику кількість артилерійських систем або адекватну кількість танків", - зауважив він.

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Президент Європейської Ради Шарль Мішель наголосив, що після 24 лютого ЄС у перші ж дні почав надсилати важке озброєння Україні, але "потрібно продовжувати в цьому напрямку, тому що, можливо, наступні тижні стануть вирішальними у цій війні". "Ми дуже рішуче налаштовані переконувати країни ЄС надавати Україні танки. Танки мають бути надані, і чим швидше, тим краще", - сказав він. При цьому Мішель нагадав, що нині ЄС також готує українських військових - навчання проходить 15 тисяч солдатів. Окрім того, за час повномасштабної війни Брюссель виділив загалом 11 мільярд євро на військову підтримку України, додав президент Європейської Ради.

Посилення санкцій проти РФ

Крім того, сторони повідомили, що обговорили подальше посилення санкційного тиску на РФ та її спільників. Як зазначив Зеленський, санкції проти Росії "суттєво зменшують потенціал держави-терориста і мають залишитися одним із ключових захисних інструментів". "Сьогодні ми обговорили конкретні рішення, які можуть посилити тиск на агресію РФ та її спільників, зокрема, Іран, який продовжує поки що постачати дрони для терору", - сказав він. Також Зеленський наголосив, що настав час для санкцій проти російської ядерної галузі, суб'єктів, які працюють на російську ракетну програму, а також на нові кроки в енергетиці, включно з ембарго на російські енергоносії.

Мішель підтвердив, що нині тривають консультації щодо десятого пакета санкцій щодо РФ, який торкнеться енергетики та зменшення можливостей обходити вже наявні обмеження. "Ми вирішили спрямувати санкції на енергетичну галузь. Дуже важливо направити санкції на пропагандистів. Також потрібно залучити до санкцій якомога більше країн, щоб ще більше ізолювати Росію і тиснути на країни, які допомагають Росії обходити санкції", - наголосив він.

Формула миру та вступ до ЄС

Також Мішель запевнив, що Єврорада працює над тим, аби спрямувати заморожені активи всіх причетних до агресії РФ проти України на відбудову України. "Потрібно відновити справедливість. Треба діяти в цьому напрямку в різних міжнародних організаціях, збирати всі речові докази, мобілізувати усі правові установи, заморозити активи всіх причетних до агресії. Ці кошти мають піти на відбудову України, і Єврорада працює над цим", - сказав він. Також Мішель висловив підтримку українській "формулі миру" і пообіцяв продовжувати роботу над тим, щоб мобілізувати навколо неї решту світу.

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Водночас президент Євроради заявив про "рішучу налаштованість співпрацювати для руху вперед" на шляху до вступу України в ЄС. "Ми сподіваємося, що дуже швидко отримаємо звіт ЄС і завершимо наступний етап. Скоро відбудеться саміт Україна-ЄС (3 лютого. - Ред.), який дозволить ще раз наголосити на підтримці та підсумувати необхідні кроки", - сказав він.

Зеленський своєю чергою подякував Мішелю за "готовність бути одним із лідерів формули миру і майбутнього саміту". "Дякую, Шарле, і за особисте лідерство залучати інших партнерів до реалізації, допомоги Україні", - сказав він. Під час виступу президент України також нагородив Шарля Мішеля орденом "За заслуги" І ступеня.