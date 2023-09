Візит Кіма до Путіна: США закликають не надавати РФ зброю

Сполучені Штати повторно застерегли керівництво Північної Кореї від передачі чи продажу зброї Росії. Відповідну заяву зробила в понеділок, 11 вересня, речниця Ради національної безпеки Білого дому Едріенн Вотсон.

"Як ми публічно перестерігали, очікується, що під час поїздки Кім Чен Ина до Росії триватимуть переговори між Росією та КНДР щодо озброєнь. Ми закликаємо КНДР дотримуватися публічних зобов'язань, які Пхеньян взяв на себе, не надавати й не продавати Росії зброю", - заявила Вотсон.

Коментар Вотсон пролунав на тлі підтверджень, які надійшли з Москви й Пхеньянастосовно запланованого візиту до РФ північнокорейського лідера Кім Чен Ина.

Не перше застереження

Нинішня пересторога Вашингтона в бік Пхеньяна щодо неприпустимості передачі чи продажу Росії озброєнь, які потім можуть застосовуватися російськими військами в війні проти України - не перша.

Приміром, 5 вересня радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван пригрозив, що КНДР доведеться "заплатити ціну" в разі постачання озброєнь Росії для війни проти України.

А 4 вересня Вотсон повідомила про плани зустрічі Кіма і Путіна, що мала відбутися найближчим часом. Згодом американське видання New York Times з посиланням на неназваних американських і союзних чиновників повідомило, що Кім планує поїхати до Росії вже наступного тижня, щоб зустрітися з Путіним. Під час перемовин, за даними The New York Times, Москва прагнутиме домовитися про постачання артилерійських снарядів та протитанкових ракет із КНДР.

Так само наприкінці серпня в Вашингтоні заявили, що Росія таємно веде активні переговори з Північною Кореєю щодо придбання боєприпасів для протистояння в Україні. Тоді ж Вашингтон нагадав, що ще торік попри заперечення офіційного Пхеньяна, КНДР постачала снаряди для ПВК "Вагнер".

Крім того, уряд США вніс у санкційний перелік кілька юридичних і фізичних осіб, причетних за даними Вашингтона до торгівлі озброєннями між КНДР і РФ.

Москва і Пхеньян узяли курс на тісну співпрацю в оборонній сфері

Останнім часом Москва дедалі активніше просуває посилення оборонної співпраці з Пхеньяном. Приміром, у липні цього року міністр оборони РФ Сергій Шойгу поїхав з кількаденним візитом до Пхеньяна, де відвідав виставку досягнень військово-промислового комплексу КНДР та побував разом з російською делегацією на військовому параді в Пхеньяні. У США ще тоді казали, що мета візиту - спроба домовитися про поставки озброєнь.

А 4 вересня Шойгу повідомив, що Росія обговорює можливість проведення спільних навчань із КНДР. Про готовність посилювати оборонну та військово-технічну співпрацю Москви й Пхеньяна казали й інші високопосадовці російського оборонного відомства.

КНДР підтримує Росію в війні проти України

У липні 2022 року Пхеньян спочатку визнав "суверенітет" самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік", через що Україна розірвала дипломатичні відносини з Північною Корею. А в жовтні 2022 року Північна Корея першою серед світових держав підтримала анексію Росією окупованих територій Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей України. "Ми підтримуємо позицію уряду Росії щодо прийняття вищезгаданих регіонів до свого складу", - йшлося в заяві одного з представників МЗС КНДР.

Тоді ж офіційний Пхеньян повторив наратив російської пропаганди про те, що більшість учасників псевдореферендумів підтримали анексію. А запропоновану США резолюцію Ради Безпеки ООН, у якій засуджувалася анексія і яку було ветовано Росією, чиновник КНДР назвав "втручанням у внутрішні справи незалежних країн".

