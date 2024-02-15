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Візит до Берліна: з чим Зеленський їде до Шольца

Франк Гофманн
15 лютого 2024 р.

У межах запланованого турне європейськими столицями президент України збирається відвідати Берлін. Про те, що стоїть на порядку денному, - в матеріалі DW.

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Зеленський (л) та Шольц під час зустрічі у Нью-Йорку, вересень 2023 року
Зеленський (л) та Шольц під час зустрічі у Нью-Йорку, вересень 2023 рокуФото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 16 лютого, вирушає до Берліна, де проведе зустріч з федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцем (Olaf Scholz), повідомив Офіс президента України.

Зеленський також візьме участь у традиційній лютневій Мюнхенській конференції з безпеки, на яку мають прибути близько 40 глав держав і урядів, а також численні військові експерти. Як повідомляло німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung, під час конференції Україна та Німеччина підпишуть безпекову угоду.  

Візит відбуватиметься на тлі складної ситуації для Збройних сил України в обороні проти Росії, яка веде агресивну війну. Росія посилює тиск, особливо на східних ділянках фронту, а боєприпасів українській армії критично бракує.

Поки ж українським військовим доводиться нормувати застосування артилерійських снарядів. Про допомогу країн-учасниць формату "Рамштайн", а це приблизно 50 країн на чолі зі США, також говоритимуть у Мюнхені, куди має прибути і віцепрезидентка США Камала Гарріс.

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Допомога Україні: як вийти з глухого кута у Вашингтоні

Тим часом у Сенаті США, де Демократична партія президента Джо Байдена має незначну більшість, схвалили виділення нової військової допомоги Україні на 60 мільярдів доларів. Але поки невідомо, чи набереться більшість за це й у Палаті представників Конгресу США. Там більшість мають республіканці. У першу чергу прихильники Дональда Трампа у їхніх рядах хочуть заблокувати пакет допомоги Україні. Після позитивного рішення в Сенаті Зеленський одразу подякував сенаторам у соцмережі X (в минулому Twitter. - Ред.)

Відсутність поставок боєприпасів зі США вже має наслідки для ситуації на фронті в Україні. За даними аналітиків, співвідношення використання артилерійських боєприпасів на сході та півдні України становить 5:1 не на користь ЗСУ.

"Снарядний голод" стає дедалі драматичнішим

"Ситуація на фронті важка", - зазначає в інтерв'ю DW військовий аналітик Маркус Райснер (Markus Reisner). Полковник австрійських збройних сил пильно відстежує хід війни в Україні від початку російського вторгнення майже два роки тому.

Полковник австрійського Бундесгеру Маркус Райснер
Полковник австрійського Бундесгеру Маркус Райснер Фото: Kurt Kreibich/Bundesheer

На цьому етапі Райснер визначив "щонайменше 15 напрямків", на яких російська армія просувається. "На кожному з них за останні тижні просунулися на відстань до шести кілометрів. Десь - лише на пів кілометра, але наступ відбувається", - додає він.

Крім того, в України зараз виснажуються "не тільки точні боєприпаси, але й артилерійські". Росія ж, навпаки, користується своєю перевагою в артилерії.

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"Підтримка з боку США є незамінною"

Райснер очікує, що загарбницька війна Росії проти України "цього року сягне кульмінаційного моменту".  "З військової точки зору це означає, що ситуація може набути радикальних змін в один чи інших бік", - зазначає експерт.

Європа та 50 країн, які підтримують Україну під проводом коаліції США, мають готуватися в тому числі й до несприятливого сценарію, додає він.

Днями під час візиту до Вашингтона та зустрічі з президентом США Байденом Джо Байденом канцлер Німеччини Шольц уже попереджав, що "не варто спекулювати навколо цього питання. Щоби Україна була в стані обороняти власну землю, підтримка США є в цьому незамінною".

Експерт з безпеки Ґустав Ґрессель (Gustav Gressel) з берлінської Європейської ради з міжнародних відносин (ECFR) також оцінює ситуацію для України після невдалого контрнаступу у 2023 році як дуже складну. Ґрессель навіть прогнозує, що "2024 рік стане найважчим для України від часу перших двох місяців з початку повномасштабного вторгнення".

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Спільні підприємства з виробництва зброї в Україні

Київ зі середини 2023 року намагається суттєво збільшити власне виробництво зброї. Існує "амбітна програма не тільки відродити довоєнний український ОПК, а й перевершити його за допомогою західних компаній", пише Ґрессель.

У січні український президент відвідав три країни Балтії - Естонію, Латвію та Литву, які у співвідношенні до чисельності населення та ВВП надають Україні найбільшу військову підтримку.

Після зустрічі Зеленського із президентом Литви Гітанасом Науседою обидва заявили, що Литва продовжить військову підтримку України. Також через "співпрацю в оборонній промисловості, включаючи спільні підприємства, шляхом розміщення виробництва в Україні та сприяння обміну інформацією щодо відповідних досліджень і розробок (R&D), пов'язаних з обороною".

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"Високий бойовий дух"

Уряд Польщі також хоче долучитися до виробництва зброї в Україні. Раніше про таку оборонну співпрацю заявляла й німецька компанія Rheinmetall. Але ці плани теж, очевидно, потребують часу на конкретизацію.

Незадовго до візиту Зеленського до Німеччини голова розвідки Норвегії представив щорічний звіт про безпеку країни. У ньому віцеадмірал Нільс Андреас Стенсонес пише, що Росія наздоганяє Україну. Хоча "Україна продовжує демонструвати дуже високий бойовий дух, для продовження оборони та перехоплення ініціативи країна залежить від підтримки Заходу".

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