Візит депутатів ФРН до Тайваню: Китай провів бойові навчання

Влада КНР закликає німецьких парламентерів "припинити надсилати неправильні повідомлення владі Тайваню". Члени Бундестагу ж вважають за необхідне підтримати острівну країну "у світлі військової загрози з боку Китаю".

57 військових літаків Китаю зафіксували в повітряному просторі Тайваню протягом 24 годин перед візитом на острів делегації депутатів Бундестагу з 10 представників Вільної демократичної партії (ВДП), який розпочався вранці у понеділок, 9 січня. Про це повідомляє німецьке інформаційне агентство dpa.

Як зазначили у міністерстві національної оборони Тайваню, 28 китайських літаків перетнули середню частину Тайванської протоки, яка вважається неофіційним кордоном між КНР і Тайванем. Крім того, біля острова помітили чотири кораблі Народно-визвольної армії Китаю. (НВАК)

НВАК заявила, що маневри спрямовані на "протистояння змові між зовнішніми силами та силами за незалежність Тайваню". Офіційний представник міністерства закордонних справ КНР Ван Веньбінь наголосив, що політика "єдиного Китаю" є політичною основою для розвитку двосторонніх відносин з дипломатичними партнерами, включаючи Німеччину. "Ми закликаємо парламентарів припинити надсилати неправильні повідомлення владі Тайваню", - наголосив він.

Німецький сигнал підтримки Тайваню

Делегацію німецьких парламентарів очолює голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн (Marie-Agnes Strack-Zimmermann). Депутати планують зустрітися з вищим керівництвом Тайваню, військовослужбовцями, лідерами опозиційних партій, правозахисниками, а також представниками аналітичних центрів і високотехнологічних фірм.

"У світлі військових загроз з боку Китаю ми відправилися як делегація від ВДП до Тайваню, тому що зараз потрібен сигнал підтримки Тайваню", - зазначив депутат від ВДП Йоганнес Фоґель (Johannes Vogel) у коментарі агенції AFP.

Він додав, що після вторгнення Росії в Україну, лідер Китаю Сі Цзіньпін також може розв'язати війну. "Ми повинні сприймати автократів серйозно і буквально", - зауважив депутат.

Двоє високопоставлених депутатів ВДП також застерегли від надмірної економічної залежності від Китаю, який був найбільшим торговельним партнером ФРН у 2021 році. "Нам не може бути вигідно ставити себе в економічну залежність від автократичних держав", - наголосила Штрак-Ціммерманн, відсилаючись до нещодавнього досвіду Німеччини у стосунках з Росією, від природних ресурсів якої вона стала надто залежною.

Це вже третій візит німецьких парламентарів до Тайваню від жовтня 2022 року. За інформацією AFP, у найближчі кілька місяців країну може відвідати міністерка освіти й наукових досліджень ФРН Беттіна Штарк-Ватцінґер (Bettina Stark-Watzinger), яка також представляє ВДП. Це будуть перший візит члена німецького уряду до Тайваню за 26 років.

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