Виверження вулкана в РФ: попіл піднявся на вісім кілометрів

Хмари попелу з вулкана Шивелуч розлетілися на площу 108 тисяч квадратних кілометрів, утворивши шар завглибшки 8,5 сантиметрів. Низку шкіл на Камчатці закрили, а мешканцям наказали залишатися вдома.

Через виверження одного з найактивніших вулканів Росії - Шивелуча - на Камчатському півострові у вівторок, 11 квітня, в небо здійнялася хмара попелу, яка сягає восьми кілометрів над рівнем моря, повідомляє Камчатська група реагування на вулканічні виверження.

Для авіації в регіоні оголосили найвищий рівень небезпеки - червоний. "Вибухи попелу до 15 кілометрів над рівнем моря можуть виникнути в будь-який час. Поточна активність може вплинути на міжнародні та низьколітаючі літаки", - йдеться в повідомленні.

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За даними Камчатського відділення геофізичної служби Російської академії наук, хмари попелу розлетілися на площу 108 тисяч квадратних кілометрів. Лава з вулкана розтопила сніг і створила небезпеку грязьових потоків вздовж сусіднього шосе. Села довкола вкриті сірим попелом завглибшки 8,5 сантиметрів, що є найбільшим шаром за 60 років, зауважує Reuters.

Наслідки виверження вулкана Шивелуч Фото: Kamchatsk District Information Centre/TASS/IMAGO

Низку шкіл на Камчатці закрили, а мешканцям наказали залишатися вдома. Півострів малонаселений: за оцінками Глобальної вулканічної програми Смітсонівського інституту США, в радіусі 100 кілометрів від Шивелуча проживає менше 12 тисяч людей.

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