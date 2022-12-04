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Індонезія входить до тихоокеанського "вогняного кола"Фото: dpa
Природа й екологіяІндонезія

Виверження вулкана в Індонезії: евакуювали дві тисячі людей

Аліна Коломієць
60 хв. тому

Майже дві тисячі людей евакуйовано внаслідок виверження вулкана Семеру. Повідомлень про жертви наразі немає.

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У неділю в Індонезії на острові Ява почалося виверження найвищого в країні вулкана Семеру. Хмара вулканічного попелу піднялася на висоту 15 кілометрів, схилом хлинули потоки лави.

Влада оголосила найвищий рівень небезпеки для району на сході острова. Це означає, що поселення знаходяться під загрозою, і можна очікувати збільшення вулканічної активності, повідомив речник Центру вулканології та пом'якшення геологічних катастроф (PVMBG) Хендра Гунаван телекомпанії Kompas TV.

З навколишніх сіл вже евакуювали майже дві тисячі людей, пише агенція Reuters з посиланням на владу. Повідомлень про жертви наразі немає.

У міністерстві транспорту Індонезії говорять, що виверження не вплинуло на авіасполучення, але два аеропорти все ж посилили моніторинг. "Більшість доріг були закриті сьогодні вранці, і зараз йде дощ з вулканічного попелу, який закрив вид на гори", - сказав Reuters волонтер, який перебуває поблизу вулкана.

Торік виверження Семеру призвело до загибелі понад 50 людей і переселення тисяч мешканців.

Гора Семеру розташована на висоті 3676 метрів над рівнем моря і є найвищою вершиною Яви, найбільш густонаселеного острова Індонезії. В Індонезії 127 діючих вулканів.

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