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Вітольд Ващиковський - польський політик, дипломат і історик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Вітольд Ващиковський".
Вітольд Ващиковський обіймав посаду міністра закордонних справ Польщі в уряді Беати Шидло з 2015 до 2018 року. Раніше Вітольд Ващиковський працював на посадах заступника міністра закордонних справ, заступника голови Бюро національної безпеки, був депутатом Сейму. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Скандальний перетин Міхеілом Саакашвілі польсько-українського кордону неохоче коментують на Заході. Західні експерти сходяться на думці, що конфлікт Порошенка з Саакашвілі виставляє Україну у невигідному світілі перед партнерами.
Документальний фільм DW напередодні саміту НАТО у Варшаві. Чи загрожує Заходу та Сходу нова "холодна війна" 25 років потому? Уперше після розпаду СРСР Німеччина підвищує видатки на оборону, а НАТО повертається до стратегії відлякування.
Документальний фільм DW напередодні саміту НАТО у Варшаві. Чи загрожує Заходу та Сходу нова "холодна війна" 25 років потому? Уперше після розпаду СРСР Німеччина підвищує видатки на оборону, а НАТО повертається до стратегії відлякування.