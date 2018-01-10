Вітольд Ващиковський - польський політик, дипломат і історик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Вітольд Ващиковський".

Вітольд Ващиковський обіймав посаду міністра закордонних справ Польщі в уряді Беати Шидло з 2015 до 2018 року. Раніше Вітольд Ващиковський працював на посадах заступника міністра закордонних справ, заступника голови Бюро національної безпеки, був депутатом Сейму. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.