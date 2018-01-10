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Вітольд Ващиковський

Вітольд Ващиковський - польський політик, дипломат і історик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Вітольд Ващиковський".

Вітольд Ващиковський обіймав посаду міністра закордонних справ Польщі в уряді Беати Шидло з 2015 до 2018 року. Раніше Вітольд Ващиковський працював на посадах заступника міністра закордонних справ, заступника голови Бюро національної безпеки, був депутатом Сейму. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Новий польський уряд: піар-трюк чи новий курс?

Новий польський уряд: піар-трюк чи новий курс? 10.01.2018

Новий польский прем’єр-міністр Моравєцький переформатував свій уряд. Найбільше здивування - міністр, якого вважали недоторканим, йде з посади, а перші кроки свідчать про прагматичну зміну курсу.

Чого очікувати від перестановок у польському уряді Україні? (10.01.2018) 10.01.2018

У Польщі відправили у відставку одразу 9 міністрів. Серед них і найбільший критик України Вітольд Ващиковський. DW з'ясовувала, що це означає для українсько-польських відносин.
В уряді Польщі здійснили кадрові ротації

В уряді Польщі здійснили кадрові ротації 09.01.2018

Свої посади у польському уряді, зокрема, втратили глава МЗС Вітольд Ващиковський та міністр оборони Антоній Мацеревич.
У Польщі планують заборонити в'їзд українцям з антипольськими поглядами

У Польщі планують заборонити в'їзд українцям з "антипольськими поглядами" 02.11.2017

Глава МЗС Польщі Вітольд Ващиковський заявив про запуск процедур заборони в'їзду українцям з "антипольськими поглядами".

Реакція Заходу на "прорив" Саакашвілі: це шкодить іміджу України (11.09.2017) 11.09.2017

Скандальний перетин Міхеілом Саакашвілі польсько-українського кордону неохоче коментують на Заході. Західні експерти сходяться на думці, що конфлікт Порошенка з Саакашвілі виставляє Україну у невигідному світілі перед партнерами.

Глава МЗС Польщі: З німцями слід обговорити виплату репарацій у сумі трильйона доларів

Глава МЗС Польщі: З німцями слід обговорити виплату репарацій у сумі трильйона доларів 04.09.2017

Міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський заявив, що Варшаві та Берліну слід провести переговори щодо виплати репарацій за шкоду, завдану у Другій світовій війні його країні.

Останні найгучніші скандали між Україною та Польщею (08.08.2017) 08.08.2017

У відносинах між Україною та Польщею, яка вважалась "адвокатом України в ЄС", дедалі більше непорозумінь. Останні гучні скандали у добірці DW.
Привид Бандери у Варшаві: що сталося з відносинами України і Польщі?

Привид Бандери у Варшаві: що сталося з відносинами України і Польщі? 06.07.2017

Відносини між Україною і Польщею опинилися на дні. Причиною непорозумінь знову стали історичні міфи. Варшава, колишній "адвокат України в ЄС", продовжує курс на самоізоляцію.
Польща погрожує заблокувати саміт ЄС у разі переобрання Туска президентом Європейської Ради

Польща погрожує заблокувати саміт ЄС у разі переобрання Туска президентом Європейської Ради 09.03.2017

Переобрання Дональда Туска президентом Європейської Ради підтримують 26 країн Євросоюзу, включно з Німеччиною та Францією. Польща ж єдина країна спільноти, яка виступає категорично проти.
Борис Джонсон пообіцяв посилення санкційного тиску на Росію

Борис Джонсон пообіцяв посилення санкційного тиску на Росію 01.03.2017

Міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський, своєю чергою, у Києві запропонував розширити "нормандський формат" переговорів щодо врегулювання кризи на Донбасі.
Глава МЗС: У Польщі можна розмістити до 10 тисяч солдатів НАТО

Глава МЗС: У Польщі можна розмістити до 10 тисяч солдатів НАТО 09.07.2016

У Варшаві наголосили, що Польща вдячна Альянсу за підтримку у вигляді розміщення батальйону.
Ексклюзив DW: Образ ворога повернувся (документальний фільм)

Ексклюзив DW: Образ ворога повернувся (документальний фільм) 08.07.2016

Спецпроект DW до саміту НАТО у Варшаві. Росія нарощує озброєння й підтримує сепаратистів на Донбасі. Вперше після розпаду СРСР НАТО повертається до стратегії відлякування. Чи загрожує Заходу й Сходу нова "холодна війна"?

Ексклюзив DW: "Образ ворога повернувся - наскільки небезпечний новий конфлікт між Заходом та Сходом?" 08.07.2016

Документальний фільм DW напередодні саміту НАТО у Варшаві. Чи загрожує Заходу та Сходу нова "холодна війна" 25 років потому? Уперше після розпаду СРСР Німеччина підвищує видатки на оборону, а НАТО повертається до стратегії відлякування.

Ексклюзив DW: "Образ ворога повернувся - наскільки небезпечний новий конфлікт між Заходом та Сходом?" 04.07.2016

Документальний фільм DW напередодні саміту НАТО у Варшаві. Чи загрожує Заходу та Сходу нова "холодна війна" 25 років потому? Уперше після розпаду СРСР Німеччина підвищує видатки на оборону, а НАТО повертається до стратегії відлякування.
У ЄС розгорнулась дискусія щодо швидкості виходу Великобританії з ЄС

У ЄС розгорнулась дискусія щодо швидкості виходу Великобританії з ЄС 27.06.2016

У самій Великобританії воліють не поспішати із офіційним стартом процедури виходу. Спочатку потрібно зрозуміти, якими будуть відносини з "європейськими сусідами", каже міністр фінансів країни.
Варшава сподівається на повернення поляків з Великобританії після Brexit

Варшава сподівається на повернення поляків з Великобританії після Brexit 27.06.2016

Віце-прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький висловив сподівання, що частина громадян його країни, які живуть у Великобританії, повернуться додому після референдуму про вихід Сполученого Королівства зі складу ЄС.
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