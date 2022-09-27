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ЕкономікаЄвропа

Витоки з "Північного потоку" - диверсія на користь Росії?

5 год. тому

Німеччина та Данія починають розслідування за підозрою у саботажі через витоки газу на "Північному потоці" і "Північному потоці-2". Сейсмологи заявили, що витокам з газогонів передували вибухи.

https://www.dw.com/uk/vitoki-z-pivnicnogo-potoku-diversia-na-korist-rosii-28092022/video-63270124
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