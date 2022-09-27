Витоки з "Північного потоку" - диверсія на користь Росії?

ЕкономікаЄвропаВитоки з "Північного потоку" - диверсія на користь Росії?To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoЕкономікаЄвропа5 год. тому5 год. томуНімеччина та Данія починають розслідування за підозрою у саботажі через витоки газу на "Північному потоці" і "Північному потоці-2". Сейсмологи заявили, що витокам з газогонів передували вибухи. https://www.dw.com/uk/vitoki-z-pivnicnogo-potoku-diversia-na-korist-rosii-28092022/video-63270124Реклама