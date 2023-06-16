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Витік таємних документів США: Тейшері висунули обвинувачення

Олександра Іванова | Віолетта Чайковська
32 хв. тому

Підозрюваного в зливі секретних даних американських спецслужб обвинувачують за шістьма пунктами. В разі визнання винним Джеку Тейшейрі загрожує до 10 років позбавлення волі.

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Замальовка з суду над Тейшерою
Замальовка з суду над ТейшероюФото: Margaret Small/AP/picture alliance

У США висунули офіційні обвинувачення проти військовослужбовця Військово-повітряних сил Національної гвардії Джека Тейшейри, підозрюваного в організації витоку секретних даних американських спецслужб. Його обвинувачують за шістьма пунктами незаконного зберігання і поширення таємної інформації, що стосується оборони країни, повідомили в четвер, 15 червня, на сайті міністерства юстиції США.

"Тейшейру звинувачують в тому, що він повідомляв користувачам однієї соціальної медіаплатформи інформацію, яку, як він знав, вони не мали права отримувати. Діючи таким чином, він порушив закони США та поставив під загрозу національну безпеку", - заявив міністр юстиції та генеральний прокурор Меррік Гарланд.

21-річного Тейшеру затримали 13 квітня. За даними влади США, він з жовтня 2022 року розміщував секретну інформацію в чат-групі на популярній серед геймерів соціальній платформі Discord.

Водночас за даними The New York Times, уперше Тейшера злив таємні документи через два дні після початку повномасштабної війни Росії проти Україні. 

Він ділився, зокрема, даними про те, які країни надають військову допомогу Україні, та розміщував розвідувальні дані про плани бойових дій.

У разі визнання винним Тейшейрі загрожує до 10 років позбавлення волі.

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