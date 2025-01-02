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ЗСУ атакували командний пункт армії РФ на Курщині - генштаб

Дмитро Шварц
2 січня 2025 р.

У генштабі заявили, що ЗСУ завдали високоточного удару по командному пункту російської армії в населеному пункті Мар'їне в Курській області.

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Військова техніка у Курській області Росії
Військова техніка у Курській області РФФото: DW

Збройні cили України (ЗСУ) завдали в четвер, 2 січня, "високоточного удару" по командному пункту російської армії у населеному пункті Мар'їне у Курській області РФ, заявили у генеральному штабі.

"Було вжито усіх необхідних заходів, щоб мінімізувати загрози для життя місцевого цивільного населення. Дані вогневі ураження, у першу чергу, завдаються, щоб послабити здатність та бажання РФ здійснювати терористичні акти проти українського цивільного населення", - йдеться у повідомленні генштабу ЗСУ. 

Ліквідація російських офіцерів у Льгові на Курщині

26 грудня головне управління комунікацій ЗСУ повідомило, що внаслідок удару по командному пункту 810-ї окремої бригади морської піхоти збройних сил РФ у Льгові Курської області, частково знищена будівлю, де розміщувався пункт, а також ліквідовані 18 російських військових, здебільшого - офіцерів.

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