Вишкіл ЗСУ доповнили новою дисципліною - генштаб

Курс воєнної підготовки українських військовослужбовців буде доповнено новою дисципліною - норми міжнародного гуманітарного права, повідомила у п'ятницю, 12 липня, пресслужба генерального штабу Збройних сили України (ЗСУ).

"В умовах триваючої збройної агресії російської федерації проти України та на виконання взятих нашою державою міжнародних зобов'язань, Головнокомандувач Збройних Сил України (Олександр Сирський. - Ред.) ухвалив рішення про впровадження в курс підготовки для військовослужбовців обов'язкового блоку з вивчення норм міжнародного гуманітарного права (права збройних конфліктів)", - написав він у Facebook.

За словами Сирського, це рішення є частиною комплексного підходу щодо забезпечення "високого рівня правової культури та підготовки військовослужбовців, оскільки керівництво ЗСУ приділяє особливу увагу дотриманню норм міжнародного гуманітарного права у всіх аспектах військової діяльності".

Головком наголосив, що завдяки новій дисципліні варто очікувати підвищення рівня "правової культури серед військовослужбовців", які будуть готові "діяти у відповідності з міжнародними стандартами".

Порушення гуманітарного права у війні РФ проти України

З початку війни Росії проти України зафіксовані масові порушення норм міжнародного гуманітарного права. Зокрема, бомбардування театру в Маріуполі та залізничного вокзалу у Краматорську в 2022 році, вказувало Бюро з демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ) - один з інститутів Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).

Як повідомляла Організація Об'єднаних Націй (ООН) з прав людини, "грубі порушення міжнародного права щодо прав людини, серйозні порушення міжнародного гуманітарного права та воєнні злочини, насамперед з боку сил Російської Федерації".

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Серед цих порушень, 142 випадки страт цивільних осіб з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, а також насильницькі зникнення, катування та жорстоке поводження з утримуваними, зокрема через сексуальне насильство.

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ООН наголосила, що збройні сили обох країн, але особливо Росії, повинні дотримуватися міжнародного права щодо прав людини та гуманітарного права.