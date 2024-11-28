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ПолітикаНімеччина

Висилка журналістів ARD з Росії: МЗС ФРН викликало посла РФ

Олена Перепадя
28 листопада 2024 р.

Очільниця МЗС Німеччини Бербок звинуватила Москву у веденні "пропагандистської боротьби з використанням неправдивих тверджень", пише агенція AFP.

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Будівля міністерства закордонних справ ФРН
МЗС ФРН викликало посла РФ в Німеччині Сергія Нечаєва через висилку з Росії співробітників телеканалу ARDФото: Daniel Kalker/picture alliance

Міністерство закордонних справ ФРН викликало посла РФ в Німеччині Сергія Нечаєва через висилку з Росії співробітників німецького суспільно-правового телеканалу ARD, повідомили у четвер, 28 листопада, агенції dpa і AFP.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) назвала висилку журналістів ARD з Росії "неприйнятною" і заявила, що використане для цього російською стороною обґрунтування "просто неправильне і є брехнею", пише AFP. Як випливає з публікації, Бербок звинуватила Москву у веденні "пропагандистської боротьби з використанням неправдивих тверджень".

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Висилка двох журналістів ARD із Росії

Про позбавлення акредитації для роботи в Росії та висилку з країни співробітників німецького телеканалу ARD Франка Айшмана (Frank Aischmann) та Свена Феллера (Sven Feller) офіційна представниця МЗС РФ оголосила на брифінгу 27 листопада. "Німецьким кореспондентам у відповідь на недружні заходи Берліна, вжиті щодо російських кореспондентів, як дзеркальний захід наказано здати акредитаційні посвідчення та залишити територію Російської Федерації", - повідомила Марія Захарова.

Вона додала, що Росія буде готова розглянути можливість акредитації нових співробітників ARD, "але лише після створення урядом ФРН умов для роботи російських журналістів та повноцінного поновлення діяльності корпункту "Первого канала" в Берліні".

Раніше того ж дня співробітники російського "Первого канала" заявили про нібито пред'явлену до них "вимогу німецької влади залишити країну". Відповідний документ вони отримали 26 листопада, написала російська державна агенція "ТАСС". При цьому агенція повідомила також про "закриття німецького бюро "Первого канала".

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Уряд ФРН не наказував журналістам з РФ залишити країну

Уряд Німеччини не наказував співробітникам російського "Первого канала" залишити країну і не обмежував їхню професійну діяльність, заявив 27 листопада на урядовій пресконференції в Берліні представник МЗС Німеччини Крістіан Ваґнер (Christian Wagner). Він припустив, що може йтися про претензії до співробітників "Первого канала" з боку органів міграційного контролю на рівні міської влади Берліна, проте наголосив, що з боку федеральної влади жодних кроків щодо них не було.

За його словами, якщо повідомлення про висилку з РФ двох співробітників телерадіокомпанії ARD підтвердяться, МЗС ФРН рішуче засудить це рішення російської влади, оскільки воно жодною мірою не адекватне.

У Cоюзі журналістів Німеччини (DJV) та журналістській організації "Репортери без кордонів" (RSF) різко засудили висилку з Росії німецьких журналістів, назвавши її обмеженням свободи преси.

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