Вища кваліфікаційна комісія суддів України відновила роботу

Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) України у понеділок, 13 листопада, відновлює кваліфікаційне оцінювання суддів на відповідність займаній посаді. Як повідомляє пресслужба комісії, оцінювання у цей день мають пройти дев'ятеро суддів, а загалом - 1884 судді місцевих й апеляційних судів з усієї України.

Зазначається, що 109 осіб складатимуть іспит, а 1775 допущені до дослідження досьє й проведення співбесіди. До етапу співбесід долучається Громадська рада доброчесності, яка має сприяти комісії у встановленні відповідності судді або кандидата на посаду судді критеріям професійної етики й доброчесності. Комісія напередодні відновлення кваліфікаційного оцінювання спільно з Громадською радою доброчесності погодила перелік індикаторів, які свідчать про невідповідність судді чи кандидата на посаду судді критеріям доброчесності та професійної етики, а також принципи їх застосування.

Останнє засідання ВККС за процедурою кваліфікаційного оцінювання суддів на відповідність займаній посаді проводили ще 5 листопада 2019 року, а вже за два дні припинилися повноваження членів комісії другої каденції. Новий склад ВККСУ було обрано в червні 2023 року Вищою Радою правосуддя, робота якої була тривалий час заблокована через відсутність кворуму. ВРП запрацювала після того, як на позачерговому з'їзді суддів України у січні 2023 року обрали вісьмох її членів.

Прогрес України в судовій реформі

Реалізація судової реформи в Україні є важливим елементом євроінтеграційних процесів. Зокрема, розблокування ВРП було однією з умов отримання подальшої макроофінансової допомоги від ЄС.

У звіті про досягнення Україною прогресу щодо початку переговорів про вступ України до Євросоюзу, Єврокомісія висловила "технічні застереження", згідно з якими Україні необхідно досягти більшого прогресу у ключових сферах - від створення надійної та незалежної судової системи до захисту прав меншин та впровадження антикорупційних заходів.

Водночас глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) вказала на те, що Україна виконала 90 відсотків з того, що їй рекомендувала Єврокомісія. При цьому вона зауважила, що головний прогрес був досягнутий Україною, зокрема "у конституційній реформі, реформі в сфері правосуддя, у відборі до Вищої ради правосуддя, в антикорупційних процесах, боротьбі з відмиванням грошей".