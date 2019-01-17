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Вірус Зіка

Вірус Зіка викликає захворювання часто з легкими симптоми, яке, однак, може бути пробламатичним для вагітних. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "вірус Зіка".

Вірус Зіка переноситься через укус комарів і поширений передусім в тропіках та субтропіках. Вірус Зіка належить до роду флавівірусів. Уперше вірус Зіка було виявлено наприкінці 1940-х років в Уганді в лісі Зіка, звідки цей вірус й отримав свою назву. За даними німецького Інституту тропіків, найчастіші симптоми хвороби, що її викликає вірус Зіка, - висипання на шкірі, головна біль, біль у суглобах та м’язах, запалення кон’юнктива, підвищення температури тіла. Хвороба, що її викликає вірус Зіка, може бути небезпечною для вагітних, оскільки захворювання може передатися зародку й викликати мікроцефалію. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Відкриття науковців: засіб проти раку діє також проти небезпечних вірусів?

Відкриття науковців: засіб проти раку діє також проти небезпечних вірусів? 17.01.2019

Медики з Гонконгу встановили, що медикамент проти раку діє також проти низки вірусів, таких як грип, SARS, близькосхідний респіраторний синдром та Зіка. Утім, діюча речовина може мати також складні побічні ефекти.
В Індії вперше виявили вірус Зіка

В Індії вперше виявили вірус Зіка 27.05.2017

Випадки зараження небезпечним вірусом були виявлені в Індії наприкінці минулого року та на початку поточного, проте відомо про них стало лише зараз.

Білл Гейтс: Світ не готовий до великої епідемії

Білл Гейтс: Світ не готовий до великої епідемії 30.12.2016

На думку мільярдера-філантропа Білла Гейтса, сучасній медицині бракує здатності швидко створювати нові ліки та вакцини.
ВООЗ скасувала надзвичайну ситуацію через вірус Зіка

ВООЗ скасувала надзвичайну ситуацію через вірус Зіка 19.11.2016

У Всесвітній організації охорони здоров'я вважають, що хоча вірус Зіка все ще залишається вкрай серйозною проблемою, однак надзвичайної ситуації глобального масштабу через його поширення більше немає.

У Китаї обстежуватимуть прибулих з країн, уражених вірусом Зіка

У Китаї обстежуватимуть прибулих з країн, уражених вірусом Зіка 07.09.2016

У Китаї вирішили перевіряти стан здоров'я мандрівників з країн, де було виявлено вірус Зіка.
У Сінгапурі кількість хворих на вірус Зіка перевищила 240 осіб

У Сінгапурі кількість хворих на вірус Зіка перевищила 240 осіб 04.09.2016

На основі останніх даних про зараження лікарі підозрюють, що вірус поширюється на нові райони Сінгапура.
Тисяча вагітних з вірусом Зіка: у Пуерто-Рико оголосили надзвичайний стан

Тисяча вагітних з вірусом Зіка: у Пуерто-Рико оголосили надзвичайний стан 13.08.2016

У Пуерто-Рико через значне зростання кількості уражених вірусом Зіка оголосили надзвичайний стан, інфіковані, зокрема, більше тисячі вагітних.

Туристи і мешканці Ріо про Олімпіаду (05.08.2016) 05.08.2016

Туристів у Ріо найбільше турбує безпека та вірус Зіка. Але більшість чекає на Олімпіаду з оптимізмом. Мешканці Ріо очікують на позитивний ефект від Олімпіади для своєї країни, яка переживає не найкращі часи.
Олімпіада в Ріо в питаннях та відповідях

Олімпіада в Ріо в питаннях та відповідях 02.08.2016

До старту літніх Ігор в Ріо - лічені дні. Які проблеми досі не вирішили організатори? На що сподіватися українським та німецьким олімпійцям? Хто вони, головні зірки Олімпіади? Відповіді - в матеріалі DW.

Місяць до Ігор у Ріо: що загрожує Олімпіаді? (06.07.2016) 06.07.2016

Ріо готове прийняти Олімпіаду, звітує влада міста. Олімпійське будівництво вже практично завершено, але це не єдина проблема, яку необхідно вирішити у строк.
У Ріо-де-Жанейро заявили про надзвичайний стан у зв'язку з Олімпіадою

У Ріо-де-Жанейро заявили про "надзвичайний стан" у зв'язку з Олімпіадою 18.06.2016

Бразилія зіткнулася із низкою складних проблем. Є побоювання, що вона не зможе належним чином провести Олімпійські ігри.
ВООЗ - проти перенесення Олімпіади попри страхи вчених

ВООЗ - проти перенесення Олімпіади попри страхи вчених 28.05.2016

Експерти ВООЗ відреагували на побоювання вчених щодо ризику поширення вірусу Зіка через Олімпіаду - вони вважають, що підстав переносити Ігри немає.
Провідні медики світу закликали відкласти або перенести Ріо-2016 через вірус Зіка

Провідні медики світу закликали відкласти або перенести Ріо-2016 через вірус Зіка 28.05.2016

Група зі 150 медиків оприлюднила відкритий лист із закликом перенести або відкласти літню Олімпіаду в Ріо-де-Жанейро через загрозу здоров'ю людей.
ВООЗ: Вірус Зіка цього літа може спалахнути на узбережжі Чорного моря

ВООЗ: Вірус Зіка цього літа може спалахнути на узбережжі Чорного моря 18.05.2016

Всесвітня організація охорони здоров'я попереджає про можливість спалаху вірусу Зіка на грузинському та російському узбережжях Чорного моря. Особливо небезпечним вірус є для вагітних жінок.
Науковці вперше довели зв'язок пошкодження мозку плода з вірусом Зіка

Науковці вперше довели зв'язок пошкодження мозку плода з вірусом Зіка 05.03.2016

Вчені представили докази того, що вірус Зіка спричиняє мікроцефалію у новонароджених. Виявилося, що вірус атакує нервові стовбурові клітини, які формують у ембріонів кору головного мозку.
ВООЗ закликала Європу підготуватися до вірусу Зіка

ВООЗ закликала Європу підготуватися до вірусу Зіка 03.02.2016

Навесні та влітку Європу може очікувати хвиля поширення вірусу Зіка, застерегли у Всесвітній організації охорони здоров'я.
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