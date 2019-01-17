Вірус Зіка викликає захворювання часто з легкими симптоми, яке, однак, може бути пробламатичним для вагітних. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "вірус Зіка".

Вірус Зіка переноситься через укус комарів і поширений передусім в тропіках та субтропіках. Вірус Зіка належить до роду флавівірусів. Уперше вірус Зіка було виявлено наприкінці 1940-х років в Уганді в лісі Зіка, звідки цей вірус й отримав свою назву. За даними німецького Інституту тропіків, найчастіші симптоми хвороби, що її викликає вірус Зіка, - висипання на шкірі, головна біль, біль у суглобах та м’язах, запалення кон’юнктива, підвищення температури тіла. Хвороба, що її викликає вірус Зіка, може бути небезпечною для вагітних, оскільки захворювання може передатися зародку й викликати мікроцефалію. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.