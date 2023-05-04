Виросли на війні: як молодь з Донеччини бореться проти РФ
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Ці двоє українців ще дітьми вперше дізналися, що таке війна. У 2014-му їхнє мирне шкільне життя з батьками на Донеччині назавжди змінило вторгнення Росії. 10 років потому вже у дорослому віці вони активно долучаються до боротьби з окупантами - у цивільному житті та зі зброєю в руках.
Поле бою на Київщині, Харківщині, під Бахмутом - 23-річний боєць ЗСУ "Кальміус" часто ділиться пережитим з підписниками у своєму блозі в соцмережах. Дивіться далі в сюжеті DW.