Вирок "Беркуту" за розстріли в Києві оскаржили усі сторони

Захисники вимагають повного виправдання бійців спецроти "Беркуту" від обвинувачень у масовомих вбивствах, а прокуратура і потерпілі - довічного засудження за тероризм.

Адвокати п'ятьох колишніх бійців міліцейського спецназу "Беркут" оскаржили вирок Святошинського районного суду Києва щодо розстрілу учасників Євромайдану на Інститутській в Києві 20 лютого 2014 року. Таким чином, як випливає із відомостей, опублікованих у понеділок, 20 листопада, в електронній системі "Судова влада України", вердикт не набрав законної сили.

Як розповів DW один із членів групи захисту ексміліціонерів Олександр Горошинський, вироком суду був задоволений тільки снайпер Сергій Тамтура, повністю виправданий від обвинувачень у масових вбивствах і перевищенні службових повноважень. Ще одного снайпера столичної спецроти, Олександра Маринченка, суд визнав винним лише у перевищенні службових повноважень зі зброєю і засудив до п'яти років позбавлення волі, які той вже відбув, перебуваючи під арештом у 2015-2019 роках. За словами Горошинського, Маринченко оскаржив вирок і домагатиметься повного виправдання.

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Покарання суворе, але заочне

Тамтура і Маринченко - єдині з бійців київської спецроти, хто дочекався вироку суду в Києві. У 2020 році вони повернулись в столицю з непідконтрольних районів Донецької та Луганської областей, куди були передані на вимогу ватажків самопроголошених "республік" в рамках обміну полоненими.

Сергій Тамтура (л) та Олександр Маринченко під час проголошення вироку 18 жовтня 2023 року Фото: Stas Yurchenko

Ще троє обвинувачених: бійці спецроти Павло Аброськін і Сергій Зінченко, а також ексзаступник командира київського "Беркуту" Олег Янішевський після обміну не повернулись. Їх заочно визнали винними у масових вбивствах, замахах на вбивства і перевищенні службових повноважень. Янішевського засудили до довічного ув'язнення, Аброськіна і Зінченко - до 15 років позбавлення волі кожного.

За словами Олександра Горошинського, він та його колега Стефан Ряшко вимагають повного виправдання і заочно засуджених ексміліціонерів.

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Прокуратура і потерпілі теж проти

Свою скаргу на вирок подали і представники обвинувачення, розповіли DW одразу кілька співробітників департаменту процесуального керівництва у справах Майдану Офісу генерального прокурора на умовах анонімності. Співрозмовники DW не уточнювали зміст апеляційної скарги, втім зазначали, що вона базується на початкових вимогах обвинувачення: довічному покаранні для всіх п'ятьох підсудних.

Прокуратура також принципово незгодна із виправданням ексміліціонерів від обвинувачень у тероризмі та перешкоджанні мирним зборам - на такій кваліфікації дій "Беркуту" департамент наполягав з 2015 року. У організації теракту та розгону мирного зібрання прокуратура заочно обвинуватила і експрезидента Віктора Януковича та керівництво силового блоку часів його президентства.

До вимог апеляційної скарги прокуратури долучились і представники потерпілих, розповіла DW одна з учасників об'єднання "Адвокатська дорадча група" Оксана Михалевич, яка у своїй скарзі теж вимагає визнати винними усіх п'ятьох підсудних. Ще один захисник родин убитих 20 лютого 2014 року євромайданівців Віталій Титич розповів DW, що у своїй скарзі наполягатиме на повернені до саме "терористичної" кваліфікації дій "Беркуту", бійці якого, на його думку намагались залякати євромайданівців і свідомо підвищували градус насильства в суспільстві.