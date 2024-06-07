Виробник САУ Caesar ремонтуватиме техніку в Україні

Компанія KNDS створить в Україні центр з обслуговування самохідних артилерійських установок Caesar і здійснюватиме 3D-друк запчастин.

Франко-німецька група компаній-виробників озброєнь KMW+Nexter Defense Systems (KNDS) оголосила про створення дочірньої компанії в Україні. Відповідну угоду підписали в п’ятницю, 7 червня, в Парижі представники KNDS France та української компанії ENMEK у присутності президента України Володимира Зеленського.

Як пише французьке видання BFM TV, підписано дві угоди про наміри співпраці. Одна - про створення центру з обслуговування самохідних артилерійських установок Caesar, друга - про 3D-друк запчастин. Також було підписано контракт про передачу Україні ліцензії на виробництво 155-мм артилерійських снарядів. "Дуже важливо забезпечити запасні частини на українській землі та мати можливість доставити ці запчастини неподалік від поля бою", - цитує видання міністра збройних сил Франції Себастьяна Лекорню.

KNDS - холдингова структура, утворена французькою Nexter і німецькою Krauss-Maffei-Wegmann, яка зосереджена на виробництві бойових танків, серед яких - Leopard 1 та 2, артилерійських систем, зокрема PzH 2000 та САУ Caesar та іншої броньованої техніки.

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Нагадаємо, про плани KNDS відкрити дочірнє підприємство в Україні повідомили ще в березні міністри оборони Франції та Німеччини Себастьєн Лекорню і Борис Пісторіус (Boris Pistorius). Початковою метою цієї компанії буде навчання українців і "швидке виробництво запчастин, особливо для систем, що вже були поставлені", наголошував Лекорню.

Окрім KNDS, ще дві французькі компанії планують започаткувати партнерство з українськими підприємствами у сфері виробництва безпілотників та наземної техніки, анонсував глава французького оборонного відомства.