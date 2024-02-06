Випробування Трампом: чи готові Німеччина та ЄС?

Згідно з опитуваннями, експрезидент США має реальні шанси повернутися до Білого дому. Перемога Трампа - жахливий сценарій для багатьох у Європі, особливо у зв'язку з російською агресією проти України.

Близько трьох тижнів залишається до наступних республіканських праймеріз у США, які відбудуться 24 лютого у штаті Південна Кароліна і дадуть відповідь на запитання, якими є шанси Дональда Трампа стати кандидатом у президенти країни від республіканців. Утім, уже перемога Трампа на праймеріз у штаті Нью-Гемпшир 24 січня переконала частину експертів, що - як і 2020 року - на майбутніх президентських виборах у США в листопаді один проти одного боротимуться чинний президент країни Джо Байден та колишній президент Дональд Трамп.

При цьому не тільки результати соціологічних опитувань дають експрезидентові реальні шанси повернутися до Білого дому. Із розмов з політиками і главами великих компаній у кулуарах Всесвітнього економічного форуму в Давосі у газети The New York Times склалося враження, що і світова еліта вже розраховує на перемогу Трампа - жахливий сценарій для багатьох у Європі.

У міру того, як можливе переобрання Трампа стає дедалі реальнішим, провідні європейські діячі дедалі частіше висловлюють застереження: в інтерв'ю France 2 Крістін Лагард, президентка Європейського центрального банку, розцінила можливе обрання Дональда Трампа як "явну загрозу" для Європи. Прем'єр-міністр Бельгії Александер де Кроо попередив, виступаючи у Європарламенті в середині січня: "Якщо у 2024 році повернеться "Америка передусім", Європа як ніколи раніше змушена буде розраховувати лише на власні сили". У статті, опублікованій аналітичним центром Європейської ради з міжнародних відносин (ECFR), колишній прем'єр-міністр Швеції Карл Більдт передбачає далекосяжні глобальні наслідки можливого переобрання Трампа. У разі перемоги Трампа на виборах "США відмовляться від своєї кліматичної політики і розширять інвестиції у викопне паливо, НАТО - у кращому разі - буде бездіяльним, проводитимуться затишні зустрічі Трампа з його приятелями - Путіним і Орбаном, торгові війни посиляться", прогнозує політик.

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Серед республіканців Трамп має чимало шанувальників, здатних знову привести його до президентства Фото: Brandon Bell/AFP

Зміцнюйте військовий потенціал та економіку!

Але чи можна підготуватися до сценарію "Трамп 2.0"? Судха Давід-Вілп думає насамперед про військовий потенціал. "Європа має стати сильним гравцем, у військовому сенсі та традиційному розумінні та бути здатною вирішувати питання безпеки біля своїх кордонів", - розповіла у розмові з DW директорка берлінського відділення Німецького фонду Маршалла. На думку експертки, Європа має стати сильнішою економічно, щоб підготуватися до можливих протекціоністських заходів з боку другої адміністрації Трампа.

Депутат німецького Бундестагу Юрґен Гардт (Jürgen Hardt), побоюється, що Німеччина погано підготована до другого терміну Дональда Трампа. "За останні три роки ми зробили занадто мало, щоб допомогти Джо Байдену довести, що його кооперативний стиль співпраці з Європою успішніший, ніж конфронтаційний стиль Трампа. Ми ані намагалися разом розробити стратегію щодо Китаю, ані дотримувалися наших домовленостей щодо витрат на оборону. Тільки під тиском війни Росії проти України справа зрушила з мертвої точки", - заявив експерт з питань зовнішньої політики опозиційної партії ХДС в інтерв'ю DW.

Побоювання з приводу другого президентського терміну Трампа особливо великі саме у зв'язку з Україною. Від колишнього господаря Білого дому можна почути суперечливі заяви: від обіцянки, що на посаді президента він протягом дня зупинить війну, до погрози, що він повністю припинить допомогу Україні, або заяви, що він дасть Києву більше, ніж той коли-небудь отримував.

Експерти побоюються, що президентство Трампа може призвести до припинення американської підтримки України Фото: Leonhard Foeger/REUTERS

Судха Давід-Вілп тверезо оцінює ситуацію, вказуючи на двопартійну підтримку України в політичних колах США - навіть якщо ентузіазм серед республіканців у Палаті представників слабшає. Але "незалежно від того, хто переможе в листопаді, я думаю, більшість американців вважають, що Європа має взяти на себе більшу частину тягаря, коли йдеться про військову допомогу та відновлення України. Адже країна розташована на європейському континенті", - зазначає вона.

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Непросте ставлення Трампа до НАТО

Ставлення Дональда Трампа до НАТО також викликає занепокоєння в європейських столицях. Під час свого першого президентського терміну він неодноразово погрожував партнерам США виходом з альянсу, якщо ті не підвищать військових витрат. Комісар ЄС із внутрішнього ринку Тьєррі Бретон нещодавно поглибив невизначеність, розповівши в Європарламенті показову історію, згідно з якою Трамп, ставши президентом США 2020 року, у розмові з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) заявив, що "якщо на Європу нападуть, ми ніколи не прийдемо на допомогу і не підтримаємо вас". Протягом наступних чотирьох років Трамп уникав чітких запевнень з цього приводу. У середині січня на запитання, чи надасть він військову підтримку європейським партнерам по НАТО, Трамп відповів: "Це залежить від того, чи будуть вони ставитися до нас належним чином. Подивіться на це з іншого боку: НАТО скористалося нашою країною. Європейські країни скористалися з цього".

Для німецького фахівця з питань трансатлантичних відносин Йозефа Брамля (Josef Braml) ці заяви цілком вписуються в загальну картину. "Трамп бачить у Європі ворога: "Вони гірші за китайців", - такою була його цитата. У цьому новому світовому порядку є тільки один шанс: Європа повинна діяти як єдиний гравець", - сказав він у розмові з DW. На думку Брамля, допомогти досягти єдності в багатоголосому хорі європейців з їхніми численними індивідуальними інтересами можуть гроші. "Ми повинні мислити ширше - і перейти до випуску єдиних європейських боргових зобов'язань, фінансово підтримувати окремі держави, а у відповідь вимагати виконання ними низки умов", - підкреслює експерт.

Американська протиракетна система THAAD - елемент захисту від ядерної зброї Фото: Ralph Scott/Department Of Defense/ZUMA/dpa/picture alliance

Побоювання у Європі з приводу ядерного щита

На думку Брамля, спільні європейські боргові зобов'язання мали б ще одну перевагу. "За допомогою отриманих грошей ми могли б дозволити собі фінансувати власну оборону. Зараз ми платимо данину американцям. Наприклад, ми купуємо в США літаки F35, щоб продовжувати брати участь в американській "ядерній парасольці". Але що буде, якщо Трамп повернеться до Білого дому? Ми повинні готуватися до цього вже зараз і домовитися про ширшу військову та економічну співпрацю з Францією і Польщею, до якої будуть залучені й інші європейські країни", - вважає експерт.

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Юрґен Гардт, своєю чергою, вважає, що сценарій, за якого Дональд Трамп, вступивши на посаду президента, позбавить Європу "ядерної парасольки", нереалістичний. Зрештою, ніхто не хоче нової гонки ядерних озброєнь. Однак якщо США відмовляться захищати Європу, європейські країни неминуче задумаються про розширення і нарощування своїх ядерних арсеналів. Гардт вважає, що наявної у Франції та Великобританії ядерної зброї недостатньо, щоб "уявити безліч різних рівнів реагування, можливих у разі використання американських ядерних озброєнь". За словами представника ХДС, "урешті-решт мова йтиме, радше, про те, щоб ми зробили більший матеріальний фінансовий внесок у ці спільні сили стримування".

Одне можна сказати точно: можливе переобрання Трампа стане випробуванням на міцність не тільки для трансатлантичних відносин, але й для згуртованості Європи.