Вінниця: Три ракети влучили в офісну будівлю, є жертви

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 13 липня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за новинами четверга, 14 липня (час київський).

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За попередньою інформацією, у Вінниці три російські ракети поцілили в будівлю з офісними приміщеннями. Від ударів постраждали також Будинок офіцерів і розташовані неподалік житлові будинки. Як повідомляє Національна поліція України, наразі відомо про шістьох поранених і двох загиблих, серед яких маленька дитинка.

На місці удару виникла пожежа, вогонь перекинувся на автостоянку, де зараз горять близько 50 автомобілів. На місці працюють пожежники.

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Газ не увійде до сьомого пакета санкцій ЄС проти РФ - Чехія

Європейський Союз готує сьомий пакет санкцій проти Росії, однак уже зараз зрозуміло, що він не поширюватиметься на постачання російського газу. Про це в інтерв'ю агенції Reuters заявив Петр Фіала, прем'єр-міністр Чехії, яка нині головує в ЄС.

Північний потік

Фіала додав, що поширення санкцій на енергетику є проблематичним, адже обмежувальні заходи не мають завдавати державам-членам ЄС більшої шкоди, ніж Росії. За його словами, низка країн не встигає у короткий термін позбутися залежності від російського газу й диверсифікувати джерела постачання. Однак Європі варто готуватися до припинення постачання газу "Північним потоком" і продовжувати пошук альтернатив, зазначив він.

Читайте детальніше: Без газу: у Чехії розповіли подробиці сьомого пакета санкцій ЄС щодо РФ

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У Вінниці пролунали вибухи. Про це повідомляє міська рада у Facebook. "Не виходьте з укриттів. Не поширюйте фото і відео", - йдеться у дописі. Зараз у багатьох регіонах України оголошена повітряна тривога.

Згодом голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов повідомив, що внаслідок удару є загиблі та поранені. "Кількість уточнюється", - написав він.

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Генеральний прокурор Швейцарії Штефан Блеттлер (Stefan Blaettler) попередив швейцарські компанії, які торгують сировиною, що продаж краденого продовольства, зокрема, з України, може потягти за собою обвинувачення у воєнних злочинах. "Комерціалізацію краденої сировини може бути кваліфіковано як воєнний злочин", - написав він у колонці на шпальтах швейцарського видання Le Temps. Блеттлер також повідомив, що прокуратура Швейцарії вже здійснює кримінальні розслідування у цьому контексті, не навівши деталей, та додав, що вироків оголошено ще не було.

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За останні три дні російські війська не просунулись значно на Донбасі, повідомляє у своєму щоденному звіті військова розвідка Великобританії.

Розвідники також вважають, що попри зустріч 13 липня делегацій України, Росії, Туреччини та Організації Об'єднаних Націй щодо експорту зерна та нещодавні успішні переговори щодо обміну полоненими, перспективи ширших переговорів щодо припинення війни залишаються низькими.

++10.15++

Єрмак пропонує створити комісію з контролю над зброєю

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак запропонував народним депутатам розглянути питання щодо створення тимчасової спеціальної комісії з контролю над використанням західної зброї, отриманої від партнерів.

За його словами, мета створення комісії - "максимальна прозорість, наскільки це можливо в умовах воєнного стану". "Саме прозорість є кращим рецептом проти російських маніпуляцій і фейків", - наголосив керівник ОП.

Єрмак зробив свою заяву на тлі суспільної дискусії, що розгорілася після звинувачень з боку членкині Конгресу США Вікторії Спартц. Американська конгресменка українського походження звинуватила Єрмака у зв'язках із Росією, а також вказала на брак контролю над використанням наданої Україні зброї.

Читайте детальніше: Єрмак ініціює комісію з контролю над використанням Україною західної зброї

++09.56++

В окупованому Херсоні затримали ще одного, третього за рахунком, громадянина США - 35-річного Суеді Мурекезі, пише британське видання The Guardian з посиланням на брата Мурекезі. Той розповів журналістам, що Суеді, який мешкав у Херсоні з 2020 року, не брав участі у бойових діях. Його затримали в червні нібито за участь у проукраїнських мітингах. 7 липня чоловік зателефонував брату і повідомив, що перебуває у в'язниці в Донецьку, де утримуються два інші американці - Александр Дрюке та Енді Г'юн. У Державному департаменті США підтвердили, що їм відомо про повідомлення щодо затримання Суеді Мурекезі.

++09.39++

Після декількох днів відносного послаблення ситуація на фронті знову загострюється, каже голова Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Гайдай. За добу війська РФ завдали 12 ракетних і авіаційних ударів по населених пунктах на межі Луганщини та Донеччини. "Продовжуються масовані артилерійські та мінометні обстріли, застосовуються системи залпового вогню. Через невеличкі населені пункти росіяни намагаються прорватися до Сіверська та відкрити шлях до Бахмута, тому і нищать все, що бачать перед собою. Зараз вони ведуть наступ у напрямку Верхньокам’янського, бойові дії тривають", - написав Гайдай у ранковому зведенні.

В свою чергу голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що за 13 липня внаслідок атак російської армії на Донеччині загинули троє мирних жителів: двоє у Часовому Яру та один у Миколаївці. Ще п'ятеро людей отримали поранення.

++09.19++

Як повідомляє голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, уранці в четвер, за попередньою інформацією, війська РФ випустили по Миколаєву дев'ять ракет з зенітно-ракетної системи С-300. Пошкоджені два навчальних заклади, об'єкт транспортної інфраструктури та готель. Поранена одна людина. Детальна інформація уточнюється.

++09.05++

Понад 40 країн підтримали Україну в Міжнародному суді ООН

Європейський Союз і 43 країни, серед яких і Німеччина, підтримують зусилля України щодо справи проти РФ у Міжнародному суді Організації Об'єднаних Націй в Гаазі в рамках Конвенції про запобігання. Про це йдеться у їхній спільній заяві, оприлюдненій Європейською Комісією.

Тим часом у Гаазі стартує конференція, організована урядом Нідерландів та Офісом прокурора Міжнародного кримінального суду, яка розгляне питання відповідальності РФ за вчинені в Україні воєнні злочини. На ній виступить президент України Володимир Зеленський. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який також візьме участь у конференції, запропонує її учасникам підписати міжнародний договір про створення спеціального трибуналу щодо злочинів РФ в Україні.

Читайте докладніше: ЄС і 43 країни підтримали позов України проти РФ у Міжнародному суді ООН

++08.45++

Російські війська обстріляли вночі та вранці в четвер Зеленодільську громаду Криворізького району Дніпропетровщини. "Ворог умисно вгатив по населених пунктах - селу Велика Костромка та Зеленодольську", - пише в Telegram голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

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Американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму щоденному звіті пише, що, ймовірно, Кремль наказав регіонам РФ формувати "добровольчі батальйони" для участі у війні в Україні замість оголошення повної або часткової мобілізації.

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Як повідомляє генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) в ранковому зведенні на Facebook:

На Сіверському напрямку війська РФ обстріляли з мінометів та реактивних систем залпового вогню райони Дорошівки та Грабовського Сумської області.

На Харківському напрямку російська армія здійснила обстріли з артилерії райони Дергачів, Черкаської Лозової, Дементіївки, Руських Тишок, Черкаських Тишок та Слатиного.

На Слов'янському напрямку російські війська здійснювали обстріли поблизу Барвінкового, Дібрівного, Курульки, Подолівки, Чепіля, Краснопілля та Богородичного. Спробу штурму в напрямку Курульки ЗСУ відбили .

. На Краматорському напрямку армія РФ обстріляла з артилерії райони Григорівки, Сіверська, Краматорська, Верхньокам'янського, Закітного, Серебрянки та Спірного. Завдала авіаційних ударів поблизу Верхньокам'янського та Маяків, а також веде наступ у напрямку Верхньокам'янського. Бойові дії тривають .

. На Бахмутському напрямку війська РФ обстріляли з танків та артилерії райони Новолуганського, Нью-Йорка, Покровського, Веселої Долини, Соледара, Берестового, Веселого, Виїмки, Семигір'я, Вершини та поблизу Вуглегірської ТЕС, а також завдали авіаударів неподалік Нью-Йорка, Івано-Дар'ївки і Семигір'я. ЗСУ відбили штурм в напрямку Кодеми та Вершини .

. На Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій не зафіксовано. Однак відбулися обстріли поблизу Новомихайлівки, Шахтарського, Великої Новосілки, Павлівки, Новоукраїнки, Времівки, Залізничного, Ольгівського, Темирівки, Гуляйпільського, Малинівки, Гуляйполя, Кам'янського, Малих Щербаків, Новоандріївки та Кам'янки, у тому числі авіаудари неподалік Авдіївки та Кам'янки. Армія РФ має частковий успіх у наступі в напрямку Кам'янки .

. На Південнобузькому напрямку тривають обстріли на лінії зіткнення.

++07.51++

У відеозверненні за підсумком 140-го дня війни президент України Володимир Зеленський підтвердив прогрес щодо переговорів з Росією про розблокування аграрного експорту. "Найближчими днями узгодимо деталі з генеральним секретарем ООН", - сказав він.

Визнання Північною Кореєю "ДНР" і "ЛНР" президент назвав "новиною, що не потребує додаткових коментарів". "Усе очевидно. Яким шляхом ідемо ми й до чого можуть привести окупанти", - сказав він.

Зеленський також анонсував своє звернення в четвер до учасників форуму в Гаазі, присвяченому притягненню до відповідальності російських воєнних злочинців. Напередодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба казав, що закличе там міжнародних партнерів опрацювати питання підписання міжнародного договору про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

Крім того, президент у своєму зверненні повідомив про нагородження орденом "За заслуги" І ступеня Марини Вязовської - лауреатки медалі Філдса, яку ще називають називають Нобелівською премією з математики.

++07.37++

Радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань пізно ввечері 13 липня повідомив, що в окупованій Новій Каховці "детонують склади боєкомплектів і снарядів". "За попередньою інформацією, ще одне влучання у російський склад боєприпасів, що на Соколі. Дякуємо HIMARS і нашим хлопцям та дівчатам в ЗСУ", - написав він у Facebook. У зведенні за добу оперативне командування Збройних сил України "Південь" повідомило про нанесення ударів по двох пунктах управління російських військ та посадковому майданчику в Новій Каховці.

Нагадаємо, що 11 липня Збройні сили України звітували про знищення складу з боєприпасами військ РФ у Новій Каховці.

++07.27++

Війська РФ вдарили по цивільних об'єктах Миколаєва - мер

Близько п'ятої години ранку в четвер, під час повітряної тривоги, у Миколаєві лунали потужні вибухи. "Рашисти знову поцілили в низку цивільних об'єктів у Миколаєві. На місцях вже працюють рятувальники та аварійні бригади", - повідомив згодом мер міста Олександр Сєнкевич. Детальнішу інформацію він пообіцяв надати пізніше.