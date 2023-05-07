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Російський винищувач Су-35 (архівне фото)
Російський винищувач Су-35 (архівне фото)Фото: Alexander Strela/Zoonar/picture alliance
КонфліктиРосійська Федерація

Винищувач РФ перехопив літак Польщі над Чорним морем

Жан Рофе
30 хв. тому

За даними міноборони Румунії, маневри російського Су-35 спричинили "високий рівень турбулентності та серйозні труднощі в управлінні" польським літаком, який патрулював над Чорним морем.

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Російський винищувач Су-35 перехопив польський літак L410 Turbolet над Чорним морем, повідомило міністерство оборони Румунії в суботу, 6 травня, засудивши "агресивну поведінку" Москви.

За даними відомства, інцидент стався, коли L410 Turbolet польської прикордонної поліції разом із румунськими колегами проводив патрулювання в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем під егідою прикордонної служби ЄС Frontex. Приблизно о 13.20 за місцевим часом за 60 км на схід від повітряного простору Румунії його перехопив російський Су-35.

"Агресивні й небезпечні маневри", які неодноразово виконував російський винищувач у безпосередній близькості від польського літака, спричинили "високий рівень турбулентності та серйозні труднощі в управлінні ним", ідеться в повідомленні.

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Літаки ВПС Румунії та Іспанії були приведені в стан тривоги

У зв'язку з діями російських пілотів Об'єднаний центр повітряних операцій НАТО в Торрехоні привів у стан тривоги два бойові літаки військово-повітряних сил Румунії та два літаки ВПС Іспанії, але їхнє втручання не знадобилося. Польський літак зумів вирівнятися "після початкової втрати висоти", спричиненої маневрами Су-35, і приземлився в аеропорту імені Міхаїла Когелничану приблизно о 13.50. Ніхто з членів польського екіпажу не постраждав, повідомило міноборони.

Зазначається, що "цей інцидент є ще одним свідченням провокаційного підходу Російської Федерації в Чорному морі". Румунська влада перебуває в контакті з Frontex і владою Польщі для прояснення всіх обставин інциденту. Згідно з їхнім твердженням, "агресивна поведінка військового літака, що належить РФ, проти неозброєного літака, який виконував місію Frontex з моніторингу міграційного ризику в басейні Чорного моря, абсолютно неприйнятна".

Москва поки що ніяк не коментувала цієї інформації.

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