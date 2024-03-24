Викрадення дітей: у Нігерії звільнили з полону 137 школярів

На початку березня у нігерійському штаті Кадуна викрали понад 100 школярів задля викупу у 700 тисяч доларів. У неділю влада повідомила про звільнення дітей. Чи був сплачений викуп - невідомо.

137 дітей у віці від 8 до 15 років, яких на початку місяця озброєні люди викрали зі школи в штаті Кадуна на північному заході Нігерії, у неділю, 24 березня, буде звільнені з полону, пише AFP.

"Врятовані заручники загальною чисельністю 137 осіб, серед яких 76 дівчат і 61 хлопців. Вони були врятовані в штаті Замфара і будуть доставлені та передані уряду штату Кадуна для подальших дій", - повідомив речник армії Нігерії Едвард Буба.

Після викрадення, вчителі та місцеві мешканці повідомляли, що у полоні опинилися понад 280 дітей. Втім, за словами речника, були звільнені усі заручники. Як зауважує AFP, у Нігерії часто реальна кількість викрадених виявляється меншою за заявлену початково після звільнення людей.

Від рідних вимагали великий викуп

За даними медіа, після викрадення групи школярів від рідних вимагали викуп у розмірі майже 700 тисяч доларів. Невідомо, чи був він сплачений, але звільнені вони були до кінцевого терміну, встановленого викрадачами. У 2022 році в Нігерії був ухвалений закон, який забороняє передачу грошей викрадачам, тому чиновники заперечують виплату викупу.

Президент Нігерії Бола Тінубу раніше обіцяв врятувати дітей, "не заплативши ні копійки". За твердженнями офіційних осіб, війська обшукували ліси, щоб врятувати учнів.

Масові викрадення у Нігерії

У Нігерії людей нерідко викрадають банди задля викупу, а також угрупування ісламістів "Боко Харам" і регіональне відгалуження "Ісламської держави". Ця практика тягнеться із 2000-х років, коли почали викрадати нафтовиків у дельті річки Нігер. Згодом вона набула масового характеру.

Зокрема, широкого резонансу набув випадок викрадення у 2014 році бойовиками "Боко Харам" близько 280 школярок з інтернату у місті Чибок на північному сході Нігерії.

Утім, ісламісти діють переважно саме на північному сході країни, тоді як озброєні банди - на північному заході, зауважує AFP. Останнім часом випадки викрадень почастішали, зокрема, минулими вихідними викрадачі захопили понад 100 людей під час двох нападів на території Кадуни. Експерти пов'язують цей сплеск із економічною кризою в країні.

За оцінками нігерійської консалтингової компанії SBM Intelligence, від моменту вступу на посаду президента Бола Тінубу в травні 2023 року, в Нігерії викрали 4777 людей.

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