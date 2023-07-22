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Військово-морські сили США може вперше очолити жінка

Олег Соколенко | Тетяна Кирилюк
50 хв. тому

Джо Байден уперше в історії запропонував призначити жінку на посаду начальниці штабу ВМС. Кандидатуру адміралки Лізи Франкетті має затвердити Сенат США.

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Лiза Франкеттi може стати першою жінкою, яка очолить американські ВМС
Лiза Франкеттi може стати першою жінкою, яка очолить американські ВМСФото: Eric R. Dietrich/AFP

Президент США Джо Байден уперше в історії висунув на посаду голови штабу Військово-морських сил (ВМС) жінку - адміралку Лізу Франкетті, повідомили в Білому домі 21 липня. Її кандидатуру ще має затвердити Сенат.

Нинішній командувач ВМС адмірал Майк Гілдей іде у відставку за вислугою років. Адміралка Франкетті нині обіймає посаду заступниці начальника Військово-морських операцій. Вона служить у збройних силах США 38 років. Раніше вона очолювала 6-ий флот, який базується в Середземному морі, та дві ударні групи авіаносців у Південній Кореї, а також обіймала посаду директорки зі стратегії, планів і політики Об'єднаного комітету начальників штабів армії США.

Призначення може затягнутися через питання про аборти

Як зазначає американський телеканал CNN, затвердження кандидатури Франкетті може затягнутися. Сенатор-республіканець Томмі Тубервіль уже кілька місяців блокує призначення кількох високопосадовців міністерства оборони на знак протесту проти політики Пентагону в галузі репродуктивного здоров'я, зокрема надання дозволу на відрядження до інших штатів для здійснення аборту, якщо закон того штату, де проживають працівниці, цього не дозволяє.

Байден засудив позицію Тубервіля, назвавши її "не тільки неправильною, а й небезпечною". "Народ Америки підтримує наших військових та їхні сім'ї. Я закликаю Сенат затвердити важливі військові призначення так швидко, як це можливо", - сказав він.

У 2022 році Байден уже призначив першу-жінку командувачку - адміралку Лінду Феган головою Берегової охорони США. Однак берегова охорона підпорядковується не міноборони, а міністерству внутрішніх справ. 

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