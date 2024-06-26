  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога УкраїніВоєнні злочини в УкраїніІзраїльсько-палестинський конфлікт
КонфліктиСполучені Штати Америки

Військові підрядники США можуть розгорнутися в Україні - CNN

Дмитро Шварц
26 червня 2024 р.

Адміністрація Джо Байдена наближається до зняття заборони на розгортання американських військових підрядників в Україні, щоб допомогти ЗСУ обслуговувати і ремонтувати надані США системи озброєнь.

https://p.dw.com/p/4hW4s
Володимир Зеленський та Джо Байден на саміті G-7, 13 червня 2024 року
Білий дім вже цього року може скасувати для військових підрядників заборону на роботу в УкраїніФото: Kevin Lamarque/REUTERS

Адміністрація президента США Джо Байдена наближається до зняття заборони на розгортання американських військових підрядників в Україні, щоб допомогти українським військовим обслуговувати і ремонтувати надані США системи озброєнь. Про це у вівторок, 25 червня, повідомив телеканал CNN з посиланням на чотирьох американських чиновників, знайомих з цим питанням.

За їхніми словами, це питання все ще перебуває на стадії розробки і ще не отримало остаточного схвалення президента Джо Байдена. "Ми не ухвалили жодних рішень, і будь-яке обговорення цього питання є передчасним. Президент абсолютно впевнений, що він не відправлятиме американські війська в Україну", - сказав один з чиновників адміністрації Байдена.

Зміни можуть ввести в дію цього року

Як зазначають представники адміністрації Байдена, після схвалення зміни, ймовірно, будуть введені в дію цього року і дозволять Пентагону надавати контракти американським компаніям для роботи в Україні вперше з моменту вторгнення Росії в 2022 році. Представники Білого дому сподіваються, що це прискорить технічне обслуговування і ремонт систем озброєнь, які використовуються українськими військовими.

Наразі надану США військову техніку, яка зазнала значних пошкоджень у боях, доводиться вивозити з України до Польщі, Румунії чи інших країн НАТО для ремонту, і цей процес займає багато часу. Американські військові також допомагають українцям з більш рутинним технічним обслуговуванням і логістикою, але лише на відстані за допомогою відеочату або захищеного телефонного зв'язку, що має певні обмеження, оскільки американські військовослужбовці і підрядники не можуть безпосередньо працювати з системами, зазначає CNN.

Читайте також: Пентагон: ЗСУ можуть бити зброєю США будь-куди на території РФ

Допомога в обслуговуванні F-16

Представники адміністрації Байдена почали серйозно переглядати ці обмеження протягом останніх кількох місяців, оскільки Росія продовжувала здобувати перемоги на полі бою, а питання фінансування США для України застопорилося в Конгресі, додає CNN.

Дозвіл досвідченим американським підрядникам, які фінансуються урядом США, бути присутніми в Україні означає, що вони зможуть набагато швидше допомогти відремонтувати пошкоджене дороге обладнання, кажуть посадовці. Однією з передових систем, яка, за словами чиновників, ймовірно, потребуватиме регулярного технічного обслуговування, є винищувачі F-16, які Україна має отримати цього року.

За словами одного з урядовців, компанії, які братимуть участь у тендерах на отримання контрактів, повинні будуть розробити надійні плани зниження ризиків для зменшення загроз для своїх співробітників. Нинішні і колишні посадовці, знайомі з дискусією, підкреслюють, що зміна політики призвела б до розгортання лише невеликої кількості підрядників в Україні - від кількох десятків до кількох сотень.

"Поранені" гармати: як ремонтують пошкоджену західну зброю

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Демонстрація роботи американських систем залпового вогню HIMARS

США не дозволяють Україні бити вглиб Росії на понад 100 км - WP

США не дозволяють Україні бити вглиб Росії на понад 100 км - WP

Американська The Washington Post з посиланням на українських посадовців написала, що США обмежує українські удари по РФ американською зброєю відстанню у 100 км. Це унеможливлює удари по важливих аеродромах.
Конфлікти22 червня 2024 р.
Володимир Зеленський

Зеленський закликав партнерів до рішучості у дозволах бити по РФ

Зеленський закликав партнерів до рішучості у дозволах бити по РФ

Президент України наполягає, що потрібно збільшувати тиск на Росію, адже "терористів потрібно знищувати на їхній території".
Конфлікти23 червня 2024 р.
Далекобійна американська система ATACMS, яку Україна не може використувати для ударів по території РФ.

Білий дім: Київ не може бити ракетами ATACMS по РФ

Білий дім: Київ не може бити ракетами ATACMS по РФ

Україна зможе використовувати американську зброю для ударів по російській території біля північного кордону країни. Дозвіл не поширюється на ракети ATACMS, кажуть у Білому домі.
Конфлікти1 червня 2024 р.