Військові підрядники США можуть розгорнутися в Україні - CNN

Адміністрація Джо Байдена наближається до зняття заборони на розгортання американських військових підрядників в Україні, щоб допомогти ЗСУ обслуговувати і ремонтувати надані США системи озброєнь.

Адміністрація президента США Джо Байдена наближається до зняття заборони на розгортання американських військових підрядників в Україні, щоб допомогти українським військовим обслуговувати і ремонтувати надані США системи озброєнь. Про це у вівторок, 25 червня, повідомив телеканал CNN з посиланням на чотирьох американських чиновників, знайомих з цим питанням.

За їхніми словами, це питання все ще перебуває на стадії розробки і ще не отримало остаточного схвалення президента Джо Байдена. "Ми не ухвалили жодних рішень, і будь-яке обговорення цього питання є передчасним. Президент абсолютно впевнений, що він не відправлятиме американські війська в Україну", - сказав один з чиновників адміністрації Байдена.

Зміни можуть ввести в дію цього року

Як зазначають представники адміністрації Байдена, після схвалення зміни, ймовірно, будуть введені в дію цього року і дозволять Пентагону надавати контракти американським компаніям для роботи в Україні вперше з моменту вторгнення Росії в 2022 році. Представники Білого дому сподіваються, що це прискорить технічне обслуговування і ремонт систем озброєнь, які використовуються українськими військовими.

Наразі надану США військову техніку, яка зазнала значних пошкоджень у боях, доводиться вивозити з України до Польщі, Румунії чи інших країн НАТО для ремонту, і цей процес займає багато часу. Американські військові також допомагають українцям з більш рутинним технічним обслуговуванням і логістикою, але лише на відстані за допомогою відеочату або захищеного телефонного зв'язку, що має певні обмеження, оскільки американські військовослужбовці і підрядники не можуть безпосередньо працювати з системами, зазначає CNN.

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Допомога в обслуговуванні F-16

Представники адміністрації Байдена почали серйозно переглядати ці обмеження протягом останніх кількох місяців, оскільки Росія продовжувала здобувати перемоги на полі бою, а питання фінансування США для України застопорилося в Конгресі, додає CNN.

Дозвіл досвідченим американським підрядникам, які фінансуються урядом США, бути присутніми в Україні означає, що вони зможуть набагато швидше допомогти відремонтувати пошкоджене дороге обладнання, кажуть посадовці. Однією з передових систем, яка, за словами чиновників, ймовірно, потребуватиме регулярного технічного обслуговування, є винищувачі F-16, які Україна має отримати цього року.

За словами одного з урядовців, компанії, які братимуть участь у тендерах на отримання контрактів, повинні будуть розробити надійні плани зниження ризиків для зменшення загроз для своїх співробітників. Нинішні і колишні посадовці, знайомі з дискусією, підкреслюють, що зміна політики призвела б до розгортання лише невеликої кількості підрядників в Україні - від кількох десятків до кількох сотень.