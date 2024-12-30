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ПолітикаУкраїна

Військовим омбудсманом в Україні стала Ольга Решетилова

Дмитро Шварц
30 грудня 2024 р.

Президент України підписав указ про призначення уповноваженої з питань захисту прав військовослужбовців та членів їх сімей.

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Український військовий під Вовчанськом
Український військовий під ВовчанськомФото: Inna Varenytsia/REUTERS

В Україні президент Володимир Зеленський призначив на посаду військового омбудсмана Ольгу Решетилову.

"Підписав указ про призначення Ольги Решетилової (Кобилинської) уповноваженою президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів сімей наших воїнів", - написав глава української держави у Telegram у понеділок, 30 грудня.

Ольга Решетилова є журналісткою, правозахисницею, волонтеркою, головою "Медійної ініціативи за права людини". Зеленський наголосив, що "Ольга - відома, досвідчена та ефективна українська правозахисниця. Вже багато зробила для розбудови наших державних інституцій, для підтримки українців".

У тексті указу Зеленського призначена військовим омбудсманом Ольга Решетилова вказазана як Ольга Кобилинська. Решетилова - дівоче прізвище  військової омбудсманки, під ним вона відома.

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Нагадаємо, про необхідність призначення військового омбудсмана  для вирішення проблем в Збройних силах України Зеленський наголосив 19 листопада, представляючи у Верховній Раді "план внутрішньої стійкості"

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